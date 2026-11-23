Miles de españoles se han desplazado este domingo hasta el Consulado General de España en Londres y han aguardado durante varias horas entre filas interminables para ejercer su voto de cara a las próximas elecciones generales del próximo 29 de noviembre. ( EFE/RAÚL BOBÉ )

Los partidos españoles entran en la última semana de campaña electoral con el voto útil en juego, así que reforzarán, diversificarán y multiplicarán mensajes para remontar, como la izquierda, o consolidar los electores ya convencidos y ganar otros, como la derecha.

Las encuestas publicadas este domingo confirman que los conservadores del Partido Popular (PP) ganarían las elecciones generales del 29 de noviembre, pero sin mayoría absoluta, así que necesitarían la colaboración de Vox (extrema derecha).

A una semana de la votación, el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, perdería el poder, según las prospecciones electorales de varios periódicos. Quedaría en segunda posición y sin apoyos suficientes del Frente Amplio de izquierdas y de nacionalistas vascos y catalanes, como hasta ahora, para seguir al frente del Ejecutivo.

El Partido Socialista (PSOE), que ha captado parte de los electores situados más a la izquierda, pelea ahora por los indecisos y moderados, según algunos análisis, incluso para acercarse al PP o sobrepasarlo en número de votos, aunque no pudiera seguir gobernando.

"El resultado está muy ajustado en este momento", argumentó Sánchez el sábado en una entrevista radiofónica. El candidato socialista a la reelección presenta al PSOE como el único que puede frenar la "involución" de la "coalición reaccionaria" de PP y Vox, partidos que se presentan por separado.

Y los conservadores, que compiten con Vox por parte del electorado del bloque de la derecha, prefieren no confiarse y piden concentrar el voto en el PP para asegurarse lo prioritario: "el cambio necesario", que la izquierda salga del poder después de ocho años.

Una mayoría de medios de comunicación y analistas políticos consideraran que el jefe de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, ganó el debate electoral con Sánchez del jueves pasado, incluso holgadamente, pero el político de la derecha prefiere no confiarse y recuerda constantemente que nada está decidido aún.

En las elecciones de 2023, las encuestas también pronosticaban que el PP gobernaría con Vox, pero no sumaron diputados suficientes para la mayoría absoluta del Congreso, formado por 350 diputados, y el socialista Sánchez pudo seguir como jefe del Ejecutivo.

"Ganar voto a voto" en la derecha

Este domingo, Núñez Feijóo volvió a pedir prudencia a sus seguidores e implicación máxima para convencer a más votantes. "Dicen que el cambio de gobierno está más cerca y yo creo que es verdad, pero también sabemos lo que pasó en el año 2023", reconoció en un mitin con 7,000 personas, según datos del PP, celebrado en Murcia.

"Cuando el cambio sea una realidad, lo celebraremos y lo celebrará España, pero antes hay que ganarlo, voto a voto", dijo.

El líder de la extrema derecha, Santiago Abascal, reprochó molesto que el PP se lance así, "en tromba", a por el voto útil para restárselo a Vox, que es el único partido parlamentario que ha crecido electoralmente, y de manera clara, desde 2023. Acusó también a Núñez Feijóo de copiarle algunos mensajes e ideas.

"Máxima movilización" en la izquierda

También en Murcia, en otro acto multitudinario, Sánchez instó a los socialistas a un esfuerzo extra para ganar los comicios y mantener un gobierno de izquierdas, con apelaciones al voto joven y de las mujeres.

"Nos queda una semana hasta las elecciones, de remontada, un día para votar y cuatro años para avanzar con un gobierno progresista", según Sánchez, confiado en que la participación llegue al 75 % del censo electoral. Esto posibilitaría de nuevo un gobierno progresista, según sus cálculos.

Otros políticos de la izquierda, como Ada Colau (Frente Amplio), y algunos medios habían criticado duramente a Sánchez por su actitud de "derrota" en el citado cara a cara electoral del jueves pasado con el conservador Núñez Feijóo.

El político socialista, "satisfecho" con el resultado, argumentó que rehusó entrar en un debate polarizado y quiso dirigirse a los electores indecisos con argumentos "veraces" y propuestas "de futuro".

Colau pidió hoy la "máxima movilización" esta última semana electoral porque es la "más importante" y "cada voto cuenta", dijo en la ciudad insular atlántica de Las Palmas de Gran Canaria, para ganar una "mayoría social progresista que haga avanzar en lugar de retroceder".

Como desde hace semanas, los candidatos seguirán hablando de los temas más sensibles: inmigración irregular, vivienda y derechos sociales, estado del ferrocarril, corrupción..., entre propuestas programáticas, mensajes emocionales y ataques personales cruzados.

Y podrán confrontar personalmente el próximo jueves en un debate entre Sánchez, Núñez Feijóo, Abascal y Colau, a tres días de las elecciones.

Uno lucha por sobrevivir, otro busca llegar por fin al gobierno y el tercero aspira a ser árbitro indispensable de la derecha. El socialista Pedro Sánchez, el conservador Alberto Núñez Feijóo y el ultraderechista Santiago Abascal se medirán en las elecciones del domingo en España.

Todo o nada

Se le dio por muerto políticamente en varias ocasiones y siempre logró revivir. Desde que llegó en 2014 a liderar el Partido Socialista, Pedro Sánchez ha construido su trayectoria a base de apuestas inesperadas, pero haber adelantado las elecciones inicialmente previstas para 2027 para tratar de revalidar su gobierno es una de las más arriesgadas.

El telegénico dirigente de 54 años, en el poder desde 2018, llega debilitado principalmente por escándalos de corrupción, y todos los sondeos pronostican que caerá derrotado ante Alberto Núñez Feijóo, líder de los conservadores del Partido Popular (PP).

Sánchez necesita además un buen resultado de sus socios de gobierno de la izquierda radical, un espacio que en 2023 concurrió en una plataforma unitaria y que ahora se encuentra muy dividido y debilitado.

"No hay ninguna encuesta que dé una posibilidad siquiera remota de que (Sánchez) pueda reeditar el gobierno" de coalición, zanja Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Para el analista, la apuesta de Sánchez es "concentrar todo el voto útil de la izquierda" para "terminar siendo primera fuerza política" por encima del PP, aún sin garantías de gobernar.

En todo caso, el economista de formación, que saca pecho de su proyección internacional y la buena andanza económica del país, busca motivar al electorado de izquierda defendiendo, entre otras, medidas para mejorar el acceso a la vivienda en respuesta a una ola de protestas.

Rematar la faena

Llegado a Madrid tras dominar durante más de una década la política de la región noroccidental de Galicia, Alberto Núñez Feijóo sufrió un duro revés en 2023. El PP ganó las elecciones generales, pero no logró reunir los apoyos necesarios para gobernar, mientras Sánchez consiguió articular una mayoría parlamentaria que le permitió seguir en el poder.

"Estoy listo", repite ahora este dirigente conservador de 65 años, que reivindica su perfil pragmático y encara las elecciones de noviembre con el PP en cabeza en los sondeos.

El problema es que las encuestas no le aseguran una mayoría absoluta, por lo que podría necesitar el apoyo de la extrema derecha de Vox para gobernar.

"Da igual lo que haga el PP, no puede llegar a la Moncloa sin el concurso de Vox", señala Pablo Simón, que recuerda que ambos partidos gobiernan en coalición en varias regiones españolas.

Muy crítico inicialmente con la formación de Santiago Abascal, Feijóo ha ido matizando su posición y ha asegurado que respetará el veredicto de las urnas, dejando abierta la puerta a un eventual acuerdo.

Un vicepresidente en el espejo

"Los españoles tenemos la oportunidad de deshacernos de esta mafia criminal para siempre", señaló al celebrar la convocatoria electoral Santiago Abascal, el líder de Vox, quien acusa a Sánchez de ser "un traidor" y sostiene que debería ser juzgado.

Abascal, de 50 años, dirige una formación fundada en 2013 que devolvió a la extrema derecha un peso político significativo en España, después de décadas de presencia marginal tras el fin de la dictadura franquista en 1975.

Pero sus críticas no se limitan a la izquierda. También ha cargado repetidamente contra el PP, al que llegó a descalificar como la "derechita cobarde".

Los sondeos sonríen a Abascal, un exmilitante del PP de musculatura trabajada y barba impecablemente recortada. Su partido, tercera fuerza política, es el que más crece.

Abascal "de vez en cuando se mira al espejo y se ve vicepresidente", ironiza Paloma Román, politóloga de la Universidad Complutense de Madrid, que da por seguro que Vox querrá entrar en el gobierno con el PP.

Si bien Vox se popularizó con su rechazo frontal al independentismo catalán, ahora ondea la bandera antimigratoria, que ha usado para criticar al gobierno por la entrada masiva de migrantes al enclave norafricano de Ceuta en julio.

Abascal adelantó las condiciones que le impondrá a la derecha: "La prioridad nacional, para que los españoles no estén discriminados en su propia tierra".

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