Los españoles residentes en Portugal acudien este domingo, por segunda jornada consecutiva, para ejercer su derecho al voto para las elecciones generales del 29 de noviembre en el consulado de Lisboa, donde centenares de personas a lo largo del día depositaron su sufragio. ( EFE/ MANUEL FUENTES )

En el último día que la ley electoral española permite la publicación de encuestas ante los comicios del próximo 29 de noviembre, la mayoría de ellas mantienen que los conservadores del PP serán los más votados y su líder, Alberto Núñez Feijóo, podrá gobernar con el apoyo de la ultraderecha de Vox.

La única excepción es el barómetro de noviembre del organismo público autónomo CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que da vencedor al Partido Socialista (PSOE) con casi diez puntos de ventaja sobre el PP.

Las encuestas publicadas por varios medios coinciden en situar al PP como el partido que consigue mayor confianza ciudadana, con una estimación de voto de entre el 30.3 y el 31.9 %, y pronostican que, junto a Vox, superará con holgura los 176 escaños que dan la mayoría absoluta del Congreso.

El acercamiento del PSOE

Pero también hay coincidencia en ellas en que el PSOE ha recortado distancias durante la campaña, y su estimación de voto oscila entre el 27.2 y el 30.9 %.

Un aumento de expectativas que no le daría para ser el partido más votado ni para gobernar, aunque ese escenario sí sería posible según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS, dirigido por José Félix Tezanos, da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34.4 %, 9.7 puntos por delante del PP. que conseguiría un 24.7 %.

Vox sigue siendo la tercera fuerza en todos los sondeos, aunque recogen una pérdida de votos a lo largo de campaña, y a gran distancia se situaría el Frente Amplio (izquierda).

La diferencia de criterio entre la encuesta del CIS y el resto ha llevado al PP a insistir en sus críticas a ese organismo.

"Hoy ha salido el último CIS de Tezanos (...) Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar", aseguraron los populares en las redes sociales tras conocer esa encuesta.

Mientras los socialistas ven reafirmada con esa encuesta la esperanza de gobernar que Sánchez viene asegurando que se constatará la noche del 29 de noviembre.

En medio del cruce de declaraciones por los pronósticos de los sondeos, Sánchez anunció un impuesto a las fortunas de más de 100 millones de euros.

Un gravamen con el que prevé recaudar unos 2.000 millones de euros anuales que se destinarán a medidas como una prestación por crianza, más inversión en vivienda y mejores servicios públicos.

Amnistía a Puigdemont

En la undécima jornada de campaña también se conoció la decisión del Tribunal Supremo de aplicar definitivamente la amnistía al expresident catalán Carles Puigdemont.

Puigdemont vive en Bruselas desde que en octubre de 2017 convocó un referéndum unilateral sobre la independencia de Cataluña y se abrieron varias causas judiciales contra él y una orden de detención.

Tras la decisión del Supremo de hoy, el expresidente catalán tiene luz verde para regresar a España, pero de momento ha optado por seguir en Bruselas y dar algunas entrevistas.

Sus declaraciones de la pasada semana criticando la "ambición" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueron utilizadas como argumento por Feijóo.

Hoy volvió a referirse a los pactos de los socialistas con su partido (Junts) y expresó su convicción de que Sánchez aceptaría un referéndum de autodeterminación en Cataluña si tras las elecciones necesitara su apoyo para gobernar, algo que negó la víspera el presidente del Gobierno.

La desconfianza con la actuación de Sánchez la ha dejado también patente el líder de Vox, Santiago Abascal, advirtiendo de que el líder socialista intentará hacer "cualquier tipo de trampa" en la última semana de campaña, y si las trampas no le salen, "va a intentar impugnar el proceso electoral".

Entre las llamadas al voto, este lunes figura la que hizo Feijóo a los socialistas "de verdad" para echar a Sánchez.

Además, el exministro socialista José Bono pidió al expresidente Felipe González que no haga "el tonto", ya que había anunciado que votaría en blanco.