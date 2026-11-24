Españoles residentes en Estados Unidos ejercen su voto durante las elecciones generales este martes, en Washington (Estados Unidos). ( EFE/ RAFAEL YUSTE MUÑOZ )

El Gobierno español de coalición aprobó este martes una batería de medidas de carácter social con la que pretende evidenciar su hoja de ruta ante las elecciones generales del próximo domingo frente a las propuestas de los opositores PP (derecha), que acusa al Ejecutivo de electoralista y de hacer una campaña "desesperada", y de la ultraderecha de Vox.

A cinco días de la cita con las urnas del 29 de noviembre, el Consejo de Ministros siguió la línea de las últimas reuniones que ha mantenido e impulsó una serie de medidas que, en la mayoría de casos, deberán contar con el aval de la Diputación Permanente del Congreso ya después de los comicios.

Destacan varias reformas de calado social que incluyen la ampliación a hasta 20 semanas del permiso por nacimiento y cuidado de los hijos, el aumento a hasta diez días del permiso por fallecimiento de cónyuge, vástagos o progenitores y reducciones de ratios y cupos de las aulas, con especial relevancia en los ciclos de infantil.

Ente las medidas de corte económico aprobadas figura una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que beneficiará a 2.6 millones de autónomos y una prórroga del impuesto a la banca hasta el ejercicio 2027, un año más de lo previsto inicialmente, medida con la que el Gobierno espera recaudar 1,400 millones de euros para dedicarlos a políticas de vivienda.

El Ejecutivo, por boca de su portavoz, Elma Saiz, defendió la adopción de todas ellas a escasos días de los comicios porque forman parte de la hoja de ruta del Gobierno y son continuación de lo que ha ido aprobando a lo largo de la legislatura.

El Partido Socialista (PSOE) ha ido más allá considerando que se suman a la carta de presentación ante los ciudadanos para las elecciones del domingo y quieren evidenciar con ello lo que viene recalcando su líder y candidato a la reelección, el presidente Pedro Sánchez, en sus actos y entrevistas: el riesgo de involución de un Gobierno de PP y Vox.

El propio Sánchez pidió este martes en un mitin en Huesca (noreste) "optimizar" el voto en circunscripciones pequeñas, las que reparten menos escaños, y votar al PSOE para "frenar la negrura" que representan los proyectos políticos de la derecha y la ultraderecha.

"Y después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas (...) pero ahora a ganar las elecciones", remarcó Sánchez.

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, reprochó al Gobierno no haber hecho nada por los trabajadores en ocho años y tratar de engañar ahora a los ciudadanos en plena campaña electoral.

El PP interpreta las medidas aprobadas este martes como parte de una "campaña desesperada de quien sabe que tiene las elecciones perdidas".

Aceptar los resultados

Sánchez, por otro lado, lanzó también este martes el mensaje de que, por lo que está escuchando a los dirigentes del PP y Vox, no aceptarán el resultado de las urnas si no suman mayoría absoluta (lo que pronostica la mayoría de los sondeos) y no pueden gobernar.

Ante esas palabras, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que le sorprende que el jefe del Ejecutivo haga este tipo de comentarios y aseguró que los conceptos 'Pedro Sánchez' y 'limpieza electoral' son "bastante contradictorios", al manifestar su inquietud sobre que en los consulados españoles haya "urnas de cartón".

Feijóo se refirió así a las urnas o cajas diferenciadas que se han instalado -por ejemplo en los consulados de Buenos Aires o México- para recoger los votos de los ciudadanos españoles nacionalizados por la ley de nietos y cuyo derecho al sufragio permanece suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Mientras, el Ministerio de Exteriores aseguró que los consulados del país están cumpliendo "escrupulosamente" con las indicaciones del Supremo para "custodiar y diferenciar perfectamente" a los electores con el derecho a voto suspendido.

Esa suspensión del derecho al sufragio afecta a quienes obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos, la mayoría en países de Latinoamérica, y no han podido acreditar su condición de descendientes de exiliados.

Por otro lado, a dos días del debate televisivo a cuatro, el último de la campaña y que protagonizarán Sánchez, Feijóo, el líder de Vox, Santiago Abascal; y la cabeza de lista del izquierdista Frente Amplio, Ada Colau, todos ellos aceleran los preparativos.

No hubo actos en esta jornada ni de Abascal ni de Colau, y fuentes de Moncloa (sede del Gobierno) afirman que Sánchez mantendrá en ese debate el mismo tono contenido que exhibió en su cara a cara con Feijóo de la semana pasada.