Imagen de archivo de una protesta contra la violencia en perjuicio de las mujeres en España. ( EFE/ARCHIVO )

La igualdad y la violencia de género están en el centro de la batalla para las elecciones generales en España del próximo domingo, 29 de noviembre, cuya campaña impacta este miércoles en las manifestaciones y actos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Desde eliminar el Ministerio de Igualdad hasta blindar el aborto en la Constitución, estas son las principales propuestas de los partidos en materia de igualdad.

El PSOE, "la fuerza de las mujeres" y el aborto

'La fuerza de las mujeres' es la adaptación del lema de campaña ('La fuerza de la gente') que el Partido Socialista (PSOE) utiliza en camisetas, pancartas o mítines, en los que las mujeres ocuparon un lugar destacado.

El partido del presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, dedica a las mujeres diez páginas de su programa electoral, en las que reafirma su voluntad de "seguir avanzando" frente a la "ola reaccionaria" que amenaza décadas de conquistas.

Contra la violencia de género, se compromete a desarrollar un plan de formación para personal judicial y fuerzas de seguridad, volver a impulsar la ley contra la violencia vicaria -que se ejerce por parejas o exparejas contra hijos e hijas u otras personas con un vínculo afectivo con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres- y la de lucha contra la trata de seres humanos.

También la norma para la abolición de la prostitución (todas ellas se han quedado en el camino esta legislatura).

En "defensa de los derechos sexuales", el PSOE quiere blindar constitucionalmente el derecho al aborto -garantizarlo en la sanidad pública-, reforzar las garantías en los procesos de donación de óvulos y fortalecer la protección frente a la explotación reproductiva.

En materia laboral, proponen impulsar el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y liderazgo, reforzar la igualdad salarial y protegerlas frente a la "discriminación por embarazo, maternidad o conciliación".

El PP, las pulseras antimaltrato y la maternidad

Las propuestas del Partido Popular (PP, derecha), distribuidas a lo largo del programa electoral sin un apartado específico ni menciones al feminismo, incluyen el refuerzo del sistema de pulseras antimaltrato, cuya gestión pasará a manos del Ministerio del Interior, en lugar del actual Ministerio de Igualdad, que prevén suprimir.

Además, el partido exige un "compromiso de integración" a quien quiera renovar su residencia temporal (sin mencionar a los migrantes) por el que ninguna costumbre ni creencia "justificará la subordinación de la mujer", y por el que prohibirán el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.

Por otro lado, contempla ampliar la prisión permanente revisable a los "depredadores sexuales, pederastas y violadores reincidentes", así como favorecer que "las personas puedan tener el número de hijos que desean" y ampliar los permisos por nacimiento y condiciones laborales durante la maternidad.

El Frente Amplio y el "feminismo como proyecto de país"

La coalición de izquierdas Frente Amplio sitúa el feminismo como "un proyecto de país" y quiere blindar constitucionalmente el aborto libre y universal en la sanidad pública y erradicar la violencia machista y LGTBIfóbica mediante prevención.

Promueve también reducir la brecha de género en las pensiones, evitar que la pobreza en la vejez "tenga rostro de mujer", garantizar la plena igualdad salarial y laboral y un "plan de choque" contra la precariedad en sectores feminizados como la limpieza, los cuidados, el comercio o la hostelería.

Proponen también aumentar el presupuesto para políticas de igualdad, además de reformar la ley de violencia vicaria, el sistema VioGén, los juzgados especializados y los centros de crisis 24 horas.

También rechazan el Síndrome de Alienación Parental (SAP) -un polémico trastorno que presupone que un progenitor influye para que su hijo esté en contra del otro- y abogan por la suspensión cautelar automática del régimen de visitas y comunicaciones en casos de violencia machista o vicaria.

Vox, contra leyes que "criminalizan a los hombres"

El partido de ultraderecha Vox, que tampoco menciona en su programa palabras como feminismo, igualdad de género o violencia de género, insiste en derogar las leyes que han "criminalizado a los hombres y desprotegido a las mujeres".

El partido que lidera Santiago Abascal promete la deportación "de quienes traten de imponer culturas incompatibles con el respeto a la dignidad de las mujeres", poner fin a la "criminalización de la mitad de la población", reforzar la prevención del cáncer de mama o combatir la brecha maternal.

Vox defiende también el "derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural" y el "fin de la cultura de la muerte".