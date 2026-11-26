El exministro de Transportes José Luis Ábalos cumplirá condena hasta mayo de 2042 y su exasesor, Koldo García, hasta el 2 de noviembre de 2040. ( EFE/ARCHIVO )

El exministro de Transportes José Luis Ábalos estará en prisión hasta el 11 de mayo de 2042 para cumplir la condena que le impuso por corrupción en contratos de mascarillas, fijó este jueves el Tribunal Supremo español, mientras que su exasesor Koldo García finalizará su condena el 2 de noviembre de 2040.

El alto tribunal realizó las respectivas liquidaciones de condena, que fijan en un "máximo de cumplimiento" de 15 años y 18 meses de cárcel (6,015 días) y en 15 años (5,475 días) para Ábalos y Koldo García, pese a que fueron condenados, respectivamente a más de 24 y 19 años de prisión.

Tras restar el tiempo que pasaron en prisión preventiva, las comparecencias ante el juzgado y la retirada del pasaporte (cuestiones que también cuentan para la liquidación), el tribunal fijó el fin del cumplimiento de condena en el 11 de mayo de 2042, para Ábalos, y el 2 de noviembre de 2040, para García.

Y respecto al tercer sentenciado, el comisionista Víctor de Aldama, fue condenado a 4 años y medio de cárcel, de los que le quedan por cumplir 1,613 días, si bien tiene suspendida su condena con la condición de no delinquir durante cinco años, comparecer semestralmente ante el juzgado y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad, indicó el Supremo.

Penas liquidadas

El Supremo también liquidó las condenas impuestas a penas de inhabilitación para empleo o cargo público: la de Ábalos finaliza el 15 de junio de 2057, la de Koldo García el 19 de septiembre de 2034, y la de Aldama el 17 de febrero de 2029.

Respecto a las multas impuestas, el Supremo determina que Ábalos debe pagar 52,500 euros; su exasesor, 45,750 euros y el comisionista, 72,000.

Los tres fueron condenados por mordidas en contratos públicos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes del Ministerio de Transportes que Ábalos dirigía en plena pandemia.

Ábalos y García fueron condenados por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que Aldama fue sentenciado por organización criminal y cohecho.

El exministro presentó a principios de noviembre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras la sentencia de prisión impuesta por el Supremo, en el que exponía motivos para recurrir al Constitucional.

Sostenía que su condena se basó de manera determinante en la declaración incriminatoria del comisionista Víctor de Aldama, a quien se aplicó una atenuante muy cualificada y la suspensión de las penas de prisión.