Esta combinación de fotos de archivo creada el 24 de noviembre de 2026 muestra (de izq. a der.) a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (D); el presidente del Gobierno y líder y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez; l líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y al líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal. ( LLUIS GENE / AFP )

Los cuatro principales partidos españoles afrontan esta noche el último debate de la campaña antes de las elecciones del domingo con el objetivo de consolidar sus posiciones: de la reivindicación de su obra de Gobierno durante estos cuatro años, en el caso de PSOE y Frente Amplio, a erigirse como una alternativa viable en el caso de PP y Vox.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del conservador PP, Santiago Abascal, del ultraderechista Vox, y Ada Colau, de la coalición de izquierdas Frente Amplio, participan esta noche en un debate organizado por la Academia de la Televisión para confrontar sus propuestas.

El Gobierno confía en que se verá "al mejor" Sánchez

El Gobierno español confía en que en el debate a cuatro de esta noche se verá "al mejor" Pedro Sánchez, según apuntó el ministro de Hacienda, Arcadi España, mientras que el titular de Transformación Digital, Óscar López, dijo que tiene muchas ganas de verlo porque la campaña va "muy bien".

Tanto la ministra de Inclusión, Elma Saiz, como el de Presidencia, Félix Bolaños, añadieron que el debate servirá para confrontar dos modelos: "la buena educación, el rigor, la responsabilidad, el compromiso de país" ante "la falta de respeto y la falta de educación", según Saiz.

Por su parte, Bolaños afirmó que "los verificadores de la verdad" van a "tener tarea" en el debate electoral ante las "mentiras en estéreo" de Feijóo y Abascal.

Sánchez reivindicará los "avances" de su Gobierno

Pedro Sánchez hará balance de Gobierno y expondrá el proyecto de "futuro" del PSOE con el que quiere seguir al frente del Ejecutivo, un debate que afronta "con la tranquilidad de haber cumplido y con las ganas de hacer que España siga avanzando", según un comunicado del partido.

Así, añade que está previsto que Sánchez reivindique los avances de su Gobierno "en empleo, salarios, pensiones y derechos", y que explique el proyecto que tiene para "seguir mejorando los salarios y las pensiones, dar un paso definitivo en materia de vivienda y continuar en la senda de traducir el crecimiento económico en derechos, oportunidades y mejores condiciones de vida".

Feijóo: presentarse como alternativa real al Gobierno

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, afronta el debate con la intención de demostrar que la alternativa real al Ejecutivo de Pedro Sánchez pasa por el PP.

"Estamos en un fin de ciclo. Yo creo que está claro, todo el mundo lo está viendo y hay que cambiar España", apuntó la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

El único enemigo a batir esta noche, señalan fuentes del PP, será Sánchez , y añaden que no tienen previsto que Feijóo ataque al líder de Vox, Santiago Abascal, con quien -señala el PP- no han hablado en ningún momento para planear una estrategia conjunta contra Sánchez.

Abascal encara el debate de forma "muy optimista"

El líder de Vox, Santiago Abascal, encara el debate de forma "muy optimista", según el diputado y cabeza de lista por Asturias (norte), José María Figaredo.

"Todo lo que sea que se escuche la voz de Vox y la voz de Santiago Abascal siempre es muy interesante", dijo Figaredo, que destacó que se podrán escuchar las propuestas de su partido "de forma directa, sin ser manipuladas, ni cortadas, ni troceadas".

Será la primera vez en la que Abascal se enfrentará en un debate electoral televisado a Feijóo y Colau. Con Sánchez será su tercer encuentro.

Un "punto de inflexión" para Frente Amplio hacia la "remontada"

El portavoz de campaña de Frente Amplio, Pablo Bustinduy, considera que el debate de este jueves, en el que participará Ada Colau, servirá de "punto de inflexión" para que la coalición de izquierdas materialice su "remontada" y logre revalidar gobierno con el PSOE.

"La remontada del Frente Amplio se va a materializar ante toda España. El domingo habrá una gran movilización de las clases populares de este país para que haya un gobierno de izquierdas", sostuvo Bustinduy.

Colau prepara el debate "a conciencia", según fuentes de Frente Amplio consultadas por EFE, con el objetivo claro de "confrontar" Feijóo y "desmentirle con datos".