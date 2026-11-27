La Salvamar Navia ha rescatado este viernes a 84 personas que viajaban en un cayuco a la deriva a unos 72 kilómetros al sur-suroeste de La Restinga del que 6 personas en estado grave tuvieron que ser trasladadas en helicóptero y en el que había al menos 8 fallecidos. En la imagen, llegada de los 84 inmigrantes al puerto de La Restinga, en El Hierro. ( EFE/ GELMERT FINOL )

Al menos ocho migrantes fallecieron y otros seis se encuentran en estado grave en una embarcación localizada cerca de la isla de El Hierro, en el archipiélago español de las Islas Canarias, informó este viernes 27 de noviembre el servicio de Salvamento Marítimo, según la agencia AFP.

"Entre 8 y 10 personas fallecidas permanecen a bordo del cayuco, que está siendo remolcado", indicó el organismo en una nota, en la que precisó que los seis supervivientes en condiciones críticas habían sido trasladados "para recibir atención sanitaria urgente".

El balance de víctimas mortales es todavía provisional. La tragedia vuelve a poner de relieve los peligros de la ruta migratoria atlántica, una de las más mortíferas entre África y Europa.

El ministro español de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, elevó posteriormente la estimación a entre diez y doce fallecidos, según informó la televisión pública española (RTVE), aunque el recuento definitivo seguía pendiente.

La agencia EFE informó que otros 84 supervivientes, entre ellos tres mujeres y un menor, fueron desembarcados en el puerto de La Restinga. Varios necesitaron camillas y sillas de ruedas para abandonar la embarcación de rescate.

Entre los seis evacuados en helicóptero hacia el hospital insular figuraban cinco hombres y una mujer. Dos presentaban un cuadro de shock y uno tenía una fractura abierta.

Emergencia sanitaria

La tragedia se produce apenas dos días después de que el Gobierno de Canarias declarara la emergencia sanitaria en El Hierro y solicitara asistencia militar ante la saturación de los servicios de atención a los migrantes.

Como publicó Diario Libre el pasado miércoles 25 de noviembre, el presidente regional, Fernando Clavijo, advirtió de las dificultades para garantizar la asistencia médica debido al desbordamiento de los recursos disponibles.

En apenas dos días, la isla, que cuenta con unos 12,000 habitantes, había recibido cerca de 3,000 personas procedentes de África.

El martes 24 de noviembre se registró una cifra histórica: 2,100 migrantes llegaron en 14 cayucos, entre ellos una recién nacida durante la travesía por el Atlántico.

Despliegue militar

La Unidad Militar de Emergencias (UME) comenzó el jueves su despliegue en El Hierro con 120 efectivos y 25 medios para reforzar la capacidad asistencial y logística de la isla.

Los militares colaboran en la clasificación de pacientes según la gravedad de sus condiciones clínicas y en la atención de quienes requieren asistencia inmediata.

Las autoridades también trabajan en el traslado de extranjeros hacia centros de acogida de Tenerife y Gran Canaria para descongestionar las instalaciones de El Hierro.

Repunte migratorio

Según los datos oficiales recogidos por EFE , Canarias había recibido 28,103 migrantes en lo que iba de 2026, con una concentración de las llegadas durante octubre y noviembre.

El incremento contrasta con el comportamiento del primer semestre del año, cuando fueron rescatadas 3,708 personas en aguas del archipiélago, un descenso del 67 % respecto al mismo período de 2025.

Las embarcaciones que parten de las costas de África occidental deben afrontar largas travesías en mar abierto, frecuentemente en condiciones precarias y con suministros insuficientes de agua y alimentos.

Salvamento Marítimo anunció, además, la activación de un servicio de asistencia psicológica especializada para los integrantes del operativo de este viernes, debido al impacto emocional de la tragedia