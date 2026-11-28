El carguero 'Med Emre', naufragado cerca de la isla española de Ibiza con 7,000 toneladas de gasóleo. ( EFE/ MINISTERIO DE TRANSPORTES )

El carguero 'Med Emre', naufragado cerca de la isla española de Ibiza (este) con 7,000 toneladas de gasóleo, navega este sábado boca abajo remolcado rumbo a Cartagena (sureste), en la región de Murcia, cuyo Gobierno anunció que presentará un recurso ante al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para impedir su llegada, prevista para el lunes.

El barco, que quedó volcado y semihundido el miércoles tras un accidente en el que murió su jefe de máquinas, un marinero turco de 46 años, es arrastrado por el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor a baja velocidad en una operación en la que participa también otra embarcación privada de remolque, la Boluda Fos.

Según los datos de las aplicaciones abiertas de seguimiento de buques vía satélite, el 'Med Emre', carguero gasista con bandera maltesa de la naviera turca YMN, y los barcos de arrastre han completado en las últimas horas una decena de millas por el Mediterráneo.

La ruta que tendrán que completar hasta llegar a su destino, la dársena de Escombreras de Cartagena, es de aproximadamente 140 millas náuticas.

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El Ministerio español de Transportes, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, que ha asumido la gestión del accidente, decidió este viernes que el puerto de Cartagena es el único que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio para la operación y seguridad necesarias.

Con casi toda su estructura sumergida, el barco volcado alcanza una profundidad de unos 29 metros, y entre las alternativas analizadas solo la dársena de Escombreras cumplía con los requisitos necesarios, pues tiene 35 metros de calado.

Además, según destacó la capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, cuenta con aguas abrigadas, no tiene restricciones para mercancías peligrosas, dispone de medios anticontaminación cercanos y las empresas petroquímicas de la zona pueden recibir y tratar la carga y el combustible extraídos, sin trasvases de buque a buque.

El rechazo del Gobierno de Murcia

Sin embargo, el Gobierno de la región de Murcia rechaza el plan del ministerio por el riesgo medioambiental que representa para sus aguas y su litoral, y exige una solución alternativa.

De hecho, este sábado el Gobierno de Murcia anunció que presentará al Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso para pedir medidas cautelarísimas que impidan la llegada del buque al puerto de Cartagena.

Según el presidente de Murcia, el conservador Fernando López Miras (PP), que este sábado se reunió con los responsables de las cofradías de pescadores murcianas y de la patronal y la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la comarca de Cartagena, el recurso se sustenta en un informe de los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca.

"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa", porque un "peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa, está más cerca", afirmó López Miras en rueda de prensa en Cartagena.

Antes de conocerse que el de Cartagena iba a ser el destino del 'Med Emre', los Ejecutivos autonómicos de Baleares y la Comunidad Valenciana, ambos en manos del opositor Partido Popular (PP), también se pronunciaron tajantemente en contra de que el barco se remolcara a ninguno de los puertos de sus regiones.

Está previsto que en Escombreras se extraiga la carga de los tanques del buque, una operación que podría prolongarse varias semanas.

Una vez que el 'Med Emre' llegue a Cartagena, y antes de que comiencen las labores de extracción de la carga y del combustible, se situará una barrera en torno al buque para prevenir posibles escapes.