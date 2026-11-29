Empieza el recuento de votos en el CEIP Ciudad de Roma de Madrid, este domingo. La participación en las elecciones generales españolas de este domingo era a las 18.00 horas (17:00 GMT) del 68,15 %, lo que supone récord histórico y 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. ( EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ )

Los primeros resultados provisionales de las elecciones generales españolas de este domingo apuntan, con el 5.41 % del censo escrutado, apuntan a una ventaja del conservador Partido Popular (PP) sobre el Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Con estos datos, el PP obtendría 121 escaños, 16 menos que en los comicios de 2023, en tanto que el POSE sacaría 114 escaños, 7 menos que en las pasadas elecciones generales.

La formación de ultraderecha Vox sería la tercera fuerza, con 51 escaños, 18 más que en 2023, y la coalición de izquierdas Frente Amplio obtendría 11 parlamentarios.

El PP y Vox tendrían que pactar, según tendencia

La mayoría absoluta son 176 diputados, por lo que, si se confirma esta tendencia, serían necesarios los pactos a uno y otro lado del espectro político.

Los sondeos a pie de urna conocidos al cierre de los colegios electorales apuntan a una victoria del Partido Popular, que de todos modos necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Un total de 38.6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68.15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Sondeos dan mayoría la derecha y extremaderecha unidas

Los conservadores del PP y la ultraderecha de Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español (176 escaños), según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados, y en la más baja se quedarían en 175.

Por contra, otra encuesta de SW Demoscopia hecha pública por la televisión Séptima al cierre de los colegios electorales augura que el partido Socialista (PSOE) sería el partido más votado, con una horquilla de entre 132 y 138 escaños, mientras que el PP (121-127) y Vox (44-51) podrían quedarse por debajo de la mayoría absoluta.

Según la encuesta de Sigma Dos, el PP conseguiría el 32.2 % de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se sumarían el 0.4 % de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Por su parte, el sondeo concede a Vox el 16.2 % de los votos y entre 44 y 48 escaños.

El PSOE lograría el 28.8 % de los sufragios y entre 119 y 124 diputados, y la coalición de izquierda Frente Amplio, con un 5.7 % y 10 u 11 diputados, a los que habría que sumar cerca de una treintena de escaños de otras formaciones de izquierda.