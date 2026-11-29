Santiago Abascal, candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de España, durante la jornada electoral de este domingo. ( EFE )

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha pedido este domingo a los españoles que acudan de forma masiva a votar para que "no haya que arrepentirse mañana".

Abascal ha hecho este llamamiento a la participación en las elecciones del 29 de noviembre después de depositar su voto en el colegio electoral de Pinar del Rey, en el madrileño distrito de Hortaleza.

"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", ha afirmado el líder de Vox, quien ha confiado en que todos aquellos que tienen derecho al voto puedan ejercerlo de manera libre y pacífica, "sin ningún tipo de violencia ni incidente".

Les ha pedido que voten "sin miedo" y "sin pesimismo" y acudan a los colegios electorales "con todo el valor y con toda la esperanza que España merece".

Importancia del voto

En su opinión, una votación masiva legitima la democracia y es el mayor ejercicio de la soberanía que pueden hacer los españoles. También ha negado las tesis que apuntan a que una alta participación beneficia a la izquierda.

Aunque ha manifestado que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el sistema electoral, ha insistido en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa".

Reacción a la jornada de reflexión

Preguntado por la decisión del candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de pasar la jornada de reflexión del sábado en Ceuta, ha respondido que cada uno la pasa "donde quiere" y que él estuvo con la familia.