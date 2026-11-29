Más de 16.4 millones de españoles habían ejercido su derecho al voto durante las primeras cinco horas de la jornada electoral. ( EFE )

La participación en las elecciones generales de este domingo a las 2:00 de la tarde (9:00 de la mañana en República Dominicana) era del 45.75 %, lo que supone 5.27 puntos porcentuales más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior correspondientes al 99.98 % de las mesas electorales.

Esto significa que a esa hora habían ejercido su derecho al voto 16,449,927 electores, frente a los 14,226,892 ciudadanos (el 40.48 % del total) que habían acudido a las urnas a las mismas horas el 23 de julio de 2023.

Así lo informaron en la segunda rueda de prensa de la jornada en Ifema, donde se ha instalado el centro de datos para estos comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Crisóstomo destacó la normalidad con la que se está desarrollando la jornada y explicó que en 15 colegios electorales tendrá que prolongarse el horario de votación debido a incidencias técnicas.

Entre las incidencias, lamentó el fallecimiento por causas naturales de una persona en Barcelona cuando acudía a votar a un colegio electoral.

Aumento en el País Vasco y Cataluña

La participación a las 2:00 de la tarde registró los mayores incrementos respecto a los comicios de 2023 en el País Vasco y Cataluña , con aumentos de 10.18 y 8.43 puntos porcentuales, respectivamente.

a los comicios de 2023 en el y , con aumentos de y puntos porcentuales, respectivamente. Así se desprende de los datos del Ministerio del Interior , comunicados por la práctica totalidad de las mesas electorales y correspondientes a esa hora .

, comunicados por la práctica totalidad de las y correspondientes a . Las cifras también reflejan un incremento de diez puntos en la participación electoral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla .

en la participación electoral en las ciudades autónomas de y . Extremadura fue la única comunidad autónoma en la que disminuyó la afluencia de votantes respecto a 2023, con una reducción de 0.19 puntos porcentuales.