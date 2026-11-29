El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto este domingo. ( EFE/BALLESTEROS )

El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España.

En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", y recordó que, en democracia, "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.

Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.

"Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", indicó el líder socialista, quien esta vez no acudió a votar con su esposa, Begoña Gómez, quien votó por correo.

Preguntado por si llegaba con nervios, dijo que hoy es un día muy importante para España.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/elecciones-espana-original-b2e8226a.jpg Los colegios electorales de España abrieron sus puertas este domingo para las elecciones generales, a las que están convocados 38,6 millones de ciudadanos. (CAPTURA DE PANTALLA)

Datos electorales

Sobre las críticas de la oposición de conservadores y extrema derecha sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, " votar en masa ".

de conservadores y derecha sobre la fiabilidad del y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, " ". Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20:00 horas (19:00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.