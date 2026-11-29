Pedro Sánchez vota y llama a la participación en elecciones generales
El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección asegura que percibe una movilización histórica y expresa confianza ante los comicios generales
El presidente del Gobierno español y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, votó este domingo en Madrid para las elecciones generales y volvió a pedir una gran participación "por el futuro" de España.
En declaraciones a los medios, el jefe del Ejecutivo subrayó que "hoy es el día en el que España va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años", y recordó que, en democracia, "hay muchos poderes", pero el mayor es el del voto.
Pidió una gran participación porque, cuanto mayor sea, "mejor se verá reflejado el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento" y "mayor fuerza tendrá el Gobierno" para continuar sus políticas.
"Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", indicó el líder socialista, quien esta vez no acudió a votar con su esposa, Begoña Gómez, quien votó por correo.
Preguntado por si llegaba con nervios, dijo que hoy es un día muy importante para España.
Datos electorales
- Sobre las críticas de la oposición de conservadores y extrema derecha sobre la fiabilidad del voto por correo y de los residentes en el extranjero, Sánchez comentó que la mejor manera de "despejar cualquiera de estos bulos" es participar, "votar en masa".
- Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20:00 horas (19:00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.