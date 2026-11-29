Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana de Cataluña al Congreso español por Barcelona. ( EFE )

El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián , pidió este domingo al electorado votar "a conciencia y con memoria" y exhortó al conjunto de fuerzas políticas a respetar unos resultados que, aseguró, serán "evidentemente limpios".

"Pedimos a la gente que salga masivamente a votar a conciencia y con memoria. Que todo el mundo sea consciente de lo que hoy nos jugamos", advirtió esta mañana en declaraciones a los medios, antes de depositar su voto en la Escuela Mercè Rodoreda de Badalona.

"Pase lo que pase esta noche, será un resultado evidentemente limpio", añadió Rufián, quien aprovechó la ocasión para "condenar, desde ya, cualquier atisbo de poner en duda la democracia".

Llamado al respeto de resultados

En este sentido, llamó al resto de candidatos a " respetar , reconocer " los resultados y " trabajar en función de lo que pase". "Ponerlos en duda es terriblemente peligroso", señaló.

, " los resultados y " de lo que pase". "Ponerlos en duda es terriblemente peligroso", señaló. Según el candidato de ERC , los votantes decidirán hoy entre un escenario "de confrontación" y otro "de presión y construcción ", por lo que remarcó la importancia de esta jornada electoral.

, los votantes hoy entre un escenario "de confrontación" y otro "de ", por lo que remarcó la de esta jornada electoral. "Siempre se ha dicho que la campaña siguiente es la más importante, que nos jugamos mucho. Habitualmente es mentira, una frase más, vacía, pero hoy es absolutamente cierto", aseguró Rufián.