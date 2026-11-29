España registra una participación histórica en las elecciones generales anticipadas, con más de 24 millones de ciudadanos que habían ejercido su derecho al voto a dos horas del cierre de las urnas. ( EFE )

La participación en las elecciones generales españolas de este domingo era a las 18:00 horas (17:00 GMT) del 68.15 %, lo que supone un récord histórico y 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

Esto significa que, dos horas antes del cierre de los centros de votación, salvo en Canarias, habían ejercido su derecho al voto 24,294,880 electores, frente a los 18,671,607 ciudadanos (el 53,13 % del total) que habían acudido a las urnas a esa misma hora el 23 de julio de 2023.

Se trata de la cifra más alta de participación a esa hora de la serie histórica de unas elecciones generales en España, por encima del 63.45 % registrado en las celebradas en 1996, que ganó el conservador Partido Popular, liderado entonces por José María Aznar, frente al PSOE, encabezado por Felipe González.

Incremento en la participación

En la tercera rueda de prensa de esta jornada en el centro de datos para el seguimiento de los comicios, la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, desgranaron las cifras de afluencia a los colegios electorales en las comunidades autónomas.

Aunque la participación ha subido en todas, Madrid y Cataluña registran los mayores incrementos, con 19 y 17.83 puntos más, respectivamente.

Sin embargo, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, en la costa africana, las superan con 21.5 y 24.39 puntos más que en 2023.

A las 18:00 horas, la mayor participación se registraba en Madrid, con el 72.69 % del total de votantes, seguida de Cantabria (norte), Castilla-La Mancha (centro) y La Rioja (norte), con algo más del 70 %.

Los colegios electorales abrieron a las 9:00 horas (8:00 GMT) con normalidad y cerrarán a las 20:00 horas (19:00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio.

abrieron a las (8:00 GMT) con normalidad y cerrarán a las (19:00 GMT), momento en el que comenzará el escrutinio. Están convocados 38.6 millones de electores, de los que 35.9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados.