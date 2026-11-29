Pedro Sánchez acepta la victoria del Partido Popular en elecciones España
Estos resultados permiten al bloque de derecha formar gobierno y marcan el fin de la etapa de Sánchez al frente del Ejecutivo
El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este domingo la victoria del conservador Partido Popular en las elecciones celebradas en España y aseguró que aceptan "el resultado sin sospechas".
Sánchez compareció ante los militantes y los medios tras conocerse los resultados de las elecciones, en las que, con el escrutinio prácticamente finalizado (un 98,08 % por ciento), el bloque de derechas formado por PP, el ultraderechista Vox y UPN obtienen 187 diputados, por encima de la mayoría absoluta fijada en 176.
Estos resultados permiten que el bloque de derecha forme gobierno y suponen el fin de la etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo.