Pedro Sánchez atiende a los periodistas tras ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Madrid. ( EFE )

El presidente del Gobierno español y líder del PSOE, Pedro Sánchez, reconoció este domingo la victoria del conservador Partido Popular en las elecciones celebradas en España y aseguró que aceptan "el resultado sin sospechas".

Sánchez compareció ante los militantes y los medios tras conocerse los resultados de las elecciones, en las que, con el escrutinio prácticamente finalizado (un 98,08 % por ciento), el bloque de derechas formado por PP, el ultraderechista Vox y UPN obtienen 187 diputados, por encima de la mayoría absoluta fijada en 176.

Estos resultados permiten que el bloque de derecha forme gobierno y suponen el fin de la etapa de Sánchez al frente de Ejecutivo.

La España abierta, tolerante y progresista en la que creemos no acaba esta noche. A esa España le pido que no se rinda. Defenderemos los avances que tanto nos ha costado conquistar. Estaremos siempre enfrente. Combatiremos la oscuridad con la antorcha de la esperanza. https://t.co/exRPn4NCCF — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 29, 2026