Una persona con los sobres preparados para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales, este domingo, en el colegio Casal de la Gent Gran del Parc Central de Mataró. ( EFE/ ALEJANDRO GARCÍA )

Los colegios electorales de España abrieron sus puertas a las 9:00 de la mañana de este domingo (4:00 de la madrugada en República Dominicana), conforme al horario establecido, para recibir a más de 38.6 millones de electores convocados a unas elecciones generales que definirán el futuro político del país.

La jornada electoral enfrenta al presidente del Gobierno y candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, con el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, en una disputa por el poder en la que Vox y las formaciones nacionalistas e independentistas podrían desempeñar un papel determinante.

En juego está la continuidad de ocho años de gobierno socialista o un cambio de rumbo político hacia la derecha, tras una campaña marcada por la crisis de la vivienda, la inmigración, el costo de vida y las investigaciones judiciales que afectan al entorno de Sánchez.

Los principales candidatos han acudido a las urnas durante las primeras horas de la jornada, desde donde han llamado a la participación ciudadana y expresado sus posiciones sobre la trascendencia de los comicios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/participacion-electoral-d7f283a2.jpg La participación en las elecciones generales de España alcanzó el 45.66 % a las 2:00 de la tarde, 5.18 puntos porcentuales más que en los comicios de 2023. (Ministerio del Interior de España) (CAPTURA DE PANTALLA.)

¿Qué está en juego en España?

Las elecciones anticipadas del 29 de noviembre determinarán la composición del Congreso de los Diputados y del Senado, así como las posibilidades de las distintas fuerzas políticas de formar un nuevo Gobierno.

Sánchez aspira a mantener al PSOE en el poder mediante acuerdos con otras formaciones de izquierda y partidos nacionalistas, mientras que Feijóo busca devolver al Partido Popular la Presidencia del Gobierno, que perdió en 2018 tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

La posibilidad de que Vox, encabezado por Santiago Abascal, participe en un Ejecutivo nacional constituye otro de los elementos centrales de estas elecciones.

De concretarse, supondría la incorporación de una formación de extrema derecha al Gobierno español por primera vez desde la transición democrática.

También está en juego la capacidad de influencia de las fuerzas independentistas catalanas y nacionalistas vascas, cuyos votos parlamentarios han sido relevantes durante las últimas legislaturas.

Pedro Sánchez llama a la movilización

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/sanchez-voto-e6f812a9.jpg El presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ejerce su derecho al voto este domingo. EFE/Ballesteros (EFE/BALLESTEROS)

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ejerció su derecho al voto en Madrid, desde donde llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones.

"Veo una movilización histórica y tengo buenas sensaciones", manifestó el mandatario.

Sánchez llega a estos comicios después de más de ocho años al frente del Ejecutivo, durante los cuales ha gobernado con el respaldo parlamentario de distintas formaciones políticas.

Durante la campaña, el dirigente socialista defendió los resultados económicos de su Gobierno y sus políticas sociales, frente a las críticas de la oposición por la gestión de la vivienda, la inmigración y las controversias judiciales que afectan a personas de su entorno.

Feijóo confía en el sistema electoral

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/feijoo-vota-1-e81e9c2a.jpg Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, ejerce su derecho al voto en Madrid. (EFE)

El candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, depositó su voto en Madrid y animó a los españoles a participar en una jornada que considera trascendental para el futuro del país.

"Soy un demócrata y, por tanto, confío en el sistema de mi país", afirmó el dirigente conservador.

Feijóo expresó su confianza en el escrutinio y en el trabajo de los ciudadanos que integran las mesas electorales, así como de los representantes de los partidos encargados de supervisar el proceso.

El candidato popular busca conseguir una representación parlamentaria que le permita acceder a la Presidencia del Gobierno, después de que en las elecciones de 2023 su partido obtuviera el mayor número de escaños, pero no lograra los apoyos necesarios para la investidura.

Abascal pide votar masivamente

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/abascal-vota-678c962c.jpg Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno, ejerce su derecho al voto en Madrid. (EFE)

El candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, pidió a los españoles que acudan de forma masiva a votar para que "no haya que arrepentirse mañana".

El dirigente hizo este llamamiento después de depositar su voto en el colegio electoral de Pinar del Rey, en el madrileño distrito de Hortaleza.

"Hoy únicamente quiero animar a los españoles a votar, a una participación masiva, para que no haya que arrepentirse mañana", afirmó.

Abascal pidió a los ciudadanos que voten "sin miedo" y "sin pesimismo" y acudan a los colegios electorales "con todo el valor y con toda la esperanza que España merece".

Aunque manifestó que "hay muchos motivos para la inquietud" sobre el sistema electoral, insistió en que una participación masiva "pasa por encima de cualquier trampa", sin aportar pruebas de irregularidades en esas declaraciones.

La representación que consiga Vox en el Congreso será uno de los factores que determinarán las posibilidades del Partido Popular de formar Gobierno.

Ada Colau reivindica el protagonismo de las mujeres

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/colau-vota-213c0027.jpg Ada Colau, candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y exalcaldesa de Barcelona, ejerce su derecho al sufragio. (EFE)

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, destacó la importancia de la participación de las mujeres en las elecciones generales.

"Las mujeres no solo no vamos a estar calladitas, sino que vamos a ser protagonistas", afirmó tras ejercer su derecho al voto en Barcelona.

Colau llamó a defender la democracia, los servicios públicos, el acceso a la vivienda, las pensiones y los salarios dignos.

La dirigente también cuestionó el clima de confrontación que, a su juicio, algunas formaciones políticas han promovido durante la campaña electoral.

El Frente Amplio busca obtener una representación parlamentaria que le permita mantener su capacidad de influencia en las políticas sociales del próximo Ejecutivo.

Irene Montero apela a la igualdad

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/montero-podemos-vota-3dceee21.jpg Irene Montero, candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, deposita su voto en Galapagar, Madrid. (EFE)

La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, animó a los ciudadanos a votar "con el corazón" para que "nadie sea más que nadie".

Montero ejerció su derecho al sufragio en La Navata, en el municipio madrileño de Galapagar, donde reivindicó la igualdad de los ciudadanos ante las urnas, independientemente de su posición económica.

La dirigente recordó la importancia del derecho al voto como conquista histórica de las mujeres y aludió a las dificultades económicas que afrontan numerosas familias españolas.

El encarecimiento de los alimentos, los alquileres y las hipotecas figura entre las preocupaciones expresadas por la candidata de Podemos.

Rufián pide respetar los resultados

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/erc-elecciones-8ac1e8ae.jpg Gabriel Rufián, candidato de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Congreso por Barcelona, vota en Badalona. (EFE)

El cabeza de lista de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, pidió al electorado votar "a conciencia y con memoria" e instó al conjunto de fuerzas políticas a respetar los resultados.

"Pedimos a la gente que salga masivamente a votar a conciencia y con memoria. Que todo el mundo sea consciente de lo que hoy nos jugamos", manifestó antes de depositar su voto en Badalona.

"Pase lo que pase esta noche, será un resultado evidentemente limpio", añadió Rufián, quien aprovechó la ocasión para "condenar, desde ya, cualquier atisbo de poner en duda la democracia".

El dirigente independentista llamó al resto de los candidatos a reconocer los resultados y trabajar en función de la voluntad expresada por los electores.

"Ponerlos en duda es terriblemente peligroso", señaló.

Junts llama a votar pensando en Cataluña

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/miriam-nogueras-candidata-de-junts-per-catalunya-al-congreso-por-barcelona-ejerce-su-derecho-al-vo-dfabcd17.jpg Míriam Nogueras, candidata de Junts per Catalunya al Congreso por Barcelona, ejerce su derecho al voto en Mataró. (EFE)

La candidata de Junts per Catalunya al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, llamó a los ciudadanos a acudir a las urnas "con mucho orgullo, sin miedo" y "pensando en Cataluña".

La dirigente independentista reivindicó la participación electoral como un instrumento para defender los intereses catalanes.

Junts ha desempeñado un papel relevante durante la última legislatura debido a la necesidad del Gobierno de Sánchez de conseguir apoyos parlamentarios para sacar adelante sus iniciativas.

La representación que obtenga esta formación determinará su margen de negociación en el próximo Congreso.

El nacionalismo vasco también se moviliza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/vquero-7da53c9d.jpg Maribel Vaquero, candidata del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al Congreso por Guipúzcoa, deposita su voto en Urnieta. (EFE)

La candidata del Partido Nacionalista Vasco (PNV) al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y advirtió de que hay "mucho en juego".

Tras votar en el municipio de Urnieta, la dirigente expresó su deseo de que la jornada transcurriera sin incidentes y agradeció el trabajo de los integrantes de las mesas electorales.

Tanto el PNV como EH Bildu han tenido protagonismo en las negociaciones parlamentarias de los últimos años y su representación podría resultar relevante ante un Congreso fragmentado.

La batalla por los 176 escaños

A diferencia de República Dominicana y otros países de América Latina, España no elige directamente al presidente del Gobierno mediante el voto popular.

Los ciudadanos eligen a los diputados y senadores. Posteriormente, corresponde al Congreso otorgar su confianza al candidato a presidir el Ejecutivo.

La Cámara Baja está integrada por 350 diputados y la mayoría absoluta se sitúa en 176 escaños, cifra necesaria para conseguir la investidura en primera votación.

Si ningún candidato alcanza esa mayoría, puede resultar investido en una segunda votación si obtiene más votos a favor que en contra.

Por ello, conseguir el mayor número de votos en las elecciones generales no garantiza automáticamente la Presidencia del Gobierno.

Los acuerdos entre el PSOE y las fuerzas de izquierda, nacionalistas e independentistas, o entre el Partido Popular y Vox, adquirirán especial importancia una vez concluido el escrutinio.

La vivienda, la economía y la inmigración

Más allá de la disputa por el poder, las elecciones tienen como telón de fondo problemas que afectan directamente a la población española.

La dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda, el encarecimiento de los alquileres y el poder adquisitivo de las familias han ocupado un lugar destacado en la campaña electoral.

La crisis de la vivienda fue uno de los factores que precipitaron el adelanto de las elecciones, después de que el Congreso rechazara un paquete de medidas impulsado por el Gobierno.

La política migratoria también ha generado diferencias entre las principales formaciones, junto con la financiación de los servicios públicos, las pensiones y las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

A estos asuntos se suman las controversias judiciales relacionadas con personas vinculadas al entorno político y familiar de Sánchez.

Más de 1.6 millones de jóvenes votan por primera vez

Un total de 38,616,949 españoles están convocados a las urnas, incluidos más de 2.6 millones de ciudadanos residentes en el extranjero. Alrededor de 1.6 millones de jóvenes han adquirido el derecho a participar en unas elecciones generales desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio. Los electores están llamados a escoger a 350 diputados y 209 senadores en 61,033 mesas electorales distribuidas en 22,493 locales. Una de las novedades de estos comicios es la posibilidad de que los ciudadanos se identifiquen mediante el documento nacional de identidad digital. Más de 100,000 agentes de los distintos cuerpos de seguridad han sido desplegados para garantizar el desarrollo de la jornada.

Europa pendiente de España

El resultado electoral español también es seguido con atención por los socios del país en la Unión Europea, donde España constituye la cuarta economía de la zona euro.

La continuidad de Sánchez o la llegada de un Ejecutivo conservador respaldado por Vox podría tener repercusiones en las posiciones españolas sobre inmigración y otras políticas comunitarias.

Los colegios electorales cerrarán a las 8:00 de la noche, hora peninsular española, las 3:00 de la tarde en República Dominicana.

La difusión de los primeros resultados provisionales está prevista a partir de las 9:00 de la noche en España, las 4:00 de la tarde en territorio dominicano.

Concluido el escrutinio, comenzará otra etapa decisiva: las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para conseguir los apoyos parlamentarios que permitan investir al próximo presidente del Gobierno.

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