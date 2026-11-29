España celebra este domingo elecciones generales para renovar el Congreso de los Diputados y el Senado. ( EFE )

Los colegios electorales abrieron en España a las 9:00 horas (8:00 GMT) de este domingo para los comicios generales que renovarán el Congreso y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno.

Están convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, y que podrán votar hasta las 20:00 horas (19:00 GMT) para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos.

Elecciones históricas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/c2a5b2885849f462093779e8bdf93fe1b9cbf902w-d589157e.jpg Constitución de mesas de votación en Madrid para las elecciones generales de España de este domingo. (EFE/ VÍCTOR LERENA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/29/80fe59b34b2e8f8c74d7a1fb75133a3951f09dffw-0e11ac0f.jpg El escrutinio electoral comenzará tras el cierre de los colegios electorales, previsto para las 20:00 horas en España peninsular. (EFE) ‹ ›

Seguridad en el proceso electoral

Más de 100,000 agentes de varios cuerpos policiales velarán por la seguridad del proceso electoral en todo el país.

A estas elecciones generales se presentan 895 candidaturas, aunque solo obtendrían representación parlamentaria Partido Socialista (actualmente en el Gobierno), Partido Popular (conservador), Vox (extrema derecha) y Frente Amplio de izquierdas, según las encuestas.

También conseguirían parlamentarios un puñado de pequeños partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes, además de algún regionalista.

Los últimos sondeos electorales, publicados hace una semana, pronosticaban que la izquierda perdería el poder y gobernarían los conservadores con la colaboración de la extrema derecha.