Mujer amputada por infectarse en una pedicura recibirá 1,750,000 dólares

Una mujer con un problema circulatorio a la que tuvieron que amputarle una pierna desde la rodilla para abajo debido a una infección surgida después de hacerse una pedicura recibirá 1.75 millones de dólares del negocio de belleza, informaron medios locales de Tampa (Florida).



La cantidad acordada con el negocio de manicura y pedicura Tammy's Nail 2 fue revelada por el abogado de Clara Shellman, de 55 años, quien no solo perdió una pierna a causa de la infección producida por una cortadura en el pie durante la pedicura.



El diario Tampa Bay indicó que, a causa de los gastos médicos en que incurrió para tratarse la infección, Shellman perdió su casa, de acuerdo con el abogado Paul Fulmer, de la firma Morgan & Morgan.



La infección se extendió rápidamente por el pie y la parte inferior de la pierna debido a la enfermedad arterial periférica que padece Shellman.



En la demanda se afirma que los útiles usados por la empleada que le hizo la pedicura a Shellman en 2018 no estaban limpios.



"Cuando frecuentó este salón, la Sra. Shellman tenía una expectativa razonable de que los profesionales que trabajaban allí mantendrían limpias sus herramientas para proteger su salud y seguridad", dijo Fulmer, de acuerdo con el canal televisivo WFLA.



"Si bien ninguna cantidad de dinero realmente puede compensar una lesión que le cambió la vida, estoy feliz de que este acuerdo la compensará por un mundo de dolor y sufrimiento que no fue su culpa", agregó.



La demanda fue planteada en mayo de 2020 y los dueños del negocio demandado en un principio negaron las alegaciones de que no se había cumplido con las condiciones sanitarias requeridas.



En su descargo Tammy's Nails dijo que la propia Shellman era responsable de lo que le ocurrió por no haber acudido inmediatamente al médico ni "haber hechos los esfuerzos razonables para frenar el avance de la infección", según la información del Tampa Bay Times.

