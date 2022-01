Cancelan cruceros de Norwegian tras regreso a Miami de un barco con COVID-19

La empresa de cruceros Norwegian Cruise Line, con sede en Miami, anunció este miércoles la cancelación y modificación de casi una decena de próximos viajes tras el regreso a esta ciudad del sur de Florida (EE.UU.) del barco "Norwegian Pearl", tras detectarse varios casos de COVID-19 entre sus tripulantes.

"Nuestra primera prioridad es la salud y la seguridad de nuestros huéspedes, la tripulación y las comunidades que visitamos. Debido a las restricciones de viaje en curso, hemos tenido que modificar algunos viajes y, lamentablemente, hemos tenido que cancelar otros”, señaló la naviera en un comunicado.



Empezando por la cancelación del buque "Norwegian Getaway", que tenía fecha de embarque este miércoles en PortMiami, se añaden a una lista hecha pública hoy otros buques de la compañía que ya no partirán en la fecha prevista.



Entre estos se encuentran el "Norwegian Sky", el "Pride of America", el "Norwegian Jade", el "Norwegian Star", el "Norwegian Sun" y los cruceros del "Norwegian Spirit".



Las fechas de salida oscilaban entre enero y abril de 2022, según detalla el comunicado.



La compañía anunció también que "todos los huéspedes que hayan reservado para estos viajes recibirán un reembolso completo automático que se devolverá de acuerdo con la forma de pago proporcionada en el momento de la reserva".



Este miércoles regresó a Miami el crucero "Norwegian Pearl", un buque que partió el pasado lunes de la misma ciudad de Florida con pasajeros para realizar un viaje por varios países del Caribe.



En una carta enviada a los huéspedes, la línea de cruceros notificó el regreso a puerto tras unas 24 horas desde que zarpó porque habían "identificados varios casos positivos de covid-19 en nuestra tripulación del 'Norwegian Pearl'".



Según la carta, el barco viajaba "con pasajeros y tripulantes 100 % vacunados, la mayoría asintomáticos y controlados por nuestro equipo médico".



"A medida que continuamos navegando por el fluido entorno de salud pública, mientras nos enfocamos en brindar una experiencia segura para todos a bordo, hemos tomado la difícil decisión de cancelar el viaje del 'Norwegian Getaway' del 5 de enero de 2022 debido a circunstancias relacionadas con la covid-19", señaló hoy Norwegian Cruise Line.



El barco estaba programado para navegar en un itinerario de ida y vuelta por el Caribe de nueve días desde Miami, desde el 5 de enero hasta el 14 de enero de 2022.



El pasado jueves, en medio de la propagación de la variante ómicron altamente contagiosa de la COVID-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos pidieron a los nacionales que evitaran los cruceros, independientemente de si han sido o no vacunados.

