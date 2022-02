Pelosi apoya la idea de prohibir congresistas de EEUU operar en bolsa

Pelosi dijo que también de los integrantes del poder Ejecutivo no pueden operar en bolsa

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, respaldó este miércoles la idea de prohibir a los congresistas operar en bolsa mientras ocupan un cargo público.

La líder demócrata se opuso a esa idea en diciembre, pero este miércoles cambió de posición ante el impulso que han ganado varios proyectos de ley para acabar con esa práctica.

En una rueda de prensa, Pelosi dijo que estaba a favor de prohibir las operaciones en bolsa no solo de los miembros del Congreso, sino también de los integrantes del poder Ejecutivo y de los jueces del Tribunal Supremo.

"Tiene que darse en todo el Gobierno", afirmó Pelosi, y recordó que la judicatura, especialmente los magistrados del Tribunal Supremo, no tienen que hacer públicas sus transacciones en bolsa y "toman decisiones importantes todos los días".

Dentro del Congreso, hay varios proyectos de ley para restringir o directamente prohibir a los congresistas operar en bolsa.

Uno de esos proyectos fue presentado en enero por los senadores demócratas Jon Ossoff y Mark Kelly con el objetivo de impedir que los miembros del Congreso y sus familias usen información privilegiada para vender o comprar acciones en bolsa, ganando grandes sumas de dinero mientras ocupan cargos públicos.

De aprobarse este proyecto, todos los miembros del Congreso, sus parejas e hijos que estén a su cargo tendrán que poner algunos de sus activos en un fideicomiso ciego, lo que les impediría hacer cambios en sus inversiones bursátiles.

Ese proyecto ha ganado impulso en las últimas semanas con el apoyo de actores clave de la política estadounidense, como el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, y el respaldo de hasta catorce organizaciones dedicadas a reformar el Gobierno y que pertenecen a todo el espectro político.

Todavía no se sabe cuándo el proyecto podría someterse a voto; pero, en declaraciones a la prensa en el Congreso, Ossoff dijo que no debería llevar mucho tiempo porque no es un tema muy complicado ni controvertido, ya que ha ganado el apoyo de miembros de los dos partidos.

Ossoff invitó a los miembros del Senado y la Cámara Baja a hacer llegar sus sugerencias esta semana para llegar a un texto definitivo que pueda ser aprobado.

Actualmente, los miembros del Congreso tienen que divulgar información sobre cualquier transacción financiera que hayan hecho 45 días después de efectuarla.

Según Capitol Trades, una web que monitorea esas transacciones, los miembros del Congreso y sus familias han hecho inversiones en bolsa y otros productos por valor de 515 millones de dólares solo en el último año.