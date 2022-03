Mujeres denuncian en Nueva York el retroceso en el derecho al aborto en EEUU

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, cientos de personas denunciaron este martes en Nueva York el retroceso en el derecho al aborto en EE.UU., donde varios estados están limitando de forma severa las circunstancias en las que la interrupción de un embarazo se considera legal.

"Abortion on demand and without apology" (Aborto bajo demanda y sin disculparse) fue el lema que gritaron una y otra vez los manifestantes, que se congregaron en la céntrica Union Square bajo el liderazgo de la organización "Rise Up 4 Abortion Rights", que organizó protestas en otras once ciudades del país.

Una de las mujeres que intervino en la manifestación fue Araceli Herrera, fundadora del sindicato Domésticas Unidas, quien viajó desde el estado de Texas, una de las regiones de EE.UU. donde en el último año se han recortado los derechos al aborto, al prohibirlo una vez se empiece a percibir el latido del corazón del feto, algo que puede suceder a las seis semanas.

"En Texas ya hemos perdido el derecho al aborto. En Nueva York estamos en peligro de perderlo. Eso no debe suceder ni aquí ni en ningún lado", dijo ante los asistentes Herrera, de 71 años, que siendo estudiante se vio forzada a tener un hijo que fue producto de una violación.

"Sufrí por años, fui burlada por la gente, por mis vecinos y mi familia. Pero los peores fueron los que hicieron las leyes que prohíben el aborto", agregó la estadounidense de origen mexicano.

También se leyó en el evento una carta de la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, considerada uno de los principales iconos del feminismo en EE.UU.

"Los deseos de controlar los úteros y los partos son la propia definición de patriarcado, por lo que el poder sobre el cuerpo de la mujer siempre se ha priorizado", afirmó Steinem en su misiva, en la que dijo que la libertad al aborto es "por lo menos igual de fundamental que la libertad de expresión".

En la manifestación se recordó la posibilidad de que antes del próximo mes de julio el Tribunal Supremo de EE.UU. anule la ley que legalizó el aborto en 1973, dada la mayoría de jueces conservadores que forman parte de ese órgano legislativo.

Por contra, también se puso de relieve el avance en los derechos del aborto que se está registrando en varios países de Latinoamérica.

"Como vemos en Argentina ahora mismo, en Colombia la semana pasada, finalmente se ha despenalizado el aborto, y miles de mujeres están marchando en El Salvador para despenalizar el aborto", dijo Sunsara Taylor, una de las fundadoras de "Rise Up 4 Abortion Rights".

"Eso es lo que todos tenemos que hacer", zanjó.