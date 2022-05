Meteorólogos pronostican temporada de huracanes activa en el Atlántico

Meteorólogos del gobierno estadounidense pronostican una temporada de huracanes en el Atlántico que por séptimo año consecutivo romperá récords de actividad.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) pronosticó el martes que el verano boreal en el Atlántico producirá entre 14 y 21 tormentas con nombre, de las cuales entre 6 y 10 se convertirán en huracanes y entre 3 y 6 serán huracanes de categoría 3 al menos, con vientos de más de 176 kilómetros por hora (110 millas por hora).

Incluso con el cambio de los valores normales para reflejar temporadas de tormentas más activas en las últimas décadas, estas predicciones están por encima del promedio de 30 años de 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes de categoría 3 o mayores.

En los dos últimos años, el Centro Nacional de Huracanes se quedó sin nombres para las tormentas del Atlántico, al registrar 30 tormentas con nombre en 2020 y 21 el año pasado. En los últimos cinco años hay más huracanes de categoría 4 y 5 que han tocado tierra en Estados Unidos que en los 50 años anteriores juntos.

Esta temporada de huracanes “va a ser similar a la del año pasado y, teniendo en cuenta que sólo se necesita una mala tormenta para afectar drásticamente tu vida, si no planificas en torno a esta perspectiva, estás planeando fracasar”, dijo el martes el administrador de la NOAA, Rick Spinrad, a The Associated Press.

Según Matthew Rosencrans, jefe de previsión de la temporada de huracanes del Centro de Predicción Climática de la NOAA, todos los factores meteorológicos apuntan a que la temporada será intensa.

Destacó una tendencia desde hace varias décadas a un aumento de las tormentas en el Atlántico, una temporada de monzones activa en África Occidental, el fenómeno de La Niña —el enfriamiento natural y ocasional de partes del Pacífico ecuatorial que modifica el clima en todo el mundo— y unas temperaturas oceánicas más calientes de lo normal, algo que, según los científicos, es causado por el cambio climático.