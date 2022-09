Ecléctica retrospectiva de Wolfgang Tillmans se toma el MoMA de Nueva York

Desde retratos de la modelo Kate Moss, a una foto de una rata saliendo de una alcantarilla o un video de las luces de una discoteca, así de ecléctica es la exposición de 350 fotografías del artista alemán Wolfang Tillmans que desde el próximo lunes toman todo el sexto piso del Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York (MoMA).

"To Look Without Fear" (Mirar sin miedo) es una retrospectiva de la carrera del fotógrafo que se inaugurará en el museo neoyorquino el 12 de septiembre y estará abierta hasta el 1 de enero de 2023.