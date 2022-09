Presidente Abinader y Nancy Pelosi se reúnen en el Capitolio de EEUU

Tras su llegada a Washington pasada las 12 del mediodía de este miércoles, el presidente de la República, Luis Abinader, sostuvo una reunión en el Capitolio con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Abinader y Pelosi estuvieron acompañados del ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, el congresista domínico-estadounidense Adriano Espaillat, la embajadora Sonia Guzmán y el señor José Singer, embajador plenipotenciario de la Misión Permanente de la República Dominicana ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

As Speaker of the House, it was an honor to welcome President Luis Abinader of the Dominican Republic to United States Capitol today, as we further deepened the bonds between our nations. pic.twitter.com/TVYCBTQTo4 — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 14, 2022

Tras su reunión con Pelosi, el mandatario tendrá un encuentro con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, según la agenda compartida por la presidencia.

Tras lo cual se reunirá con Samantha Power, la administradora de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y finalizará sus compromisos para este 14 de septiembre con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los EEUU, el senador Bob Menéndez.

El presidente Luis Abinader llegó a las 12:40 del mediodía al Ronald Reagan Washington National Airport (DCA) y fue recibido por la embajadora de República Dominicana en Washington, Sonia Guzmán y parte del personal de Departamento de Estado.

Además de Álvarez, acompañan al presidente en su viaje, las asistentes, Eilyn Beltrán y Lourdes Herrera; así como miembros de su equipo de seguridad, encabezado por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), general de brigada Jimmy Arias Grullón.