Zelenski en la Casa Blanca: apoyo de Biden y recelo de republicanos

Volodimir Zelenski no escatimó en agradecimientos pero también pidió que no decaiga la ayuda a Ucrania durante una visita este jueves a Washington en la que obtuvo el esperado apoyo de Joe Biden pero se topó con el escepticismo de algunos congresistas republicanos.

Vestido con su habitual uniforme caqui, el presidente ucraniano comenzó la jornada en el Congreso y siguió en la Casa Blanca, donde fue recibido por el presidente estadounidense con afecto y garantías de apoyo.

"Estamos con ustedes y seguiremos con ustedes", le dijo el demócrata de 80 años, que anunció más ayuda militar, pero sin los misiles tácticos de largo alcance que pide Kiev.

Le garantizó sin embargo que "la próxima semana" recibirá los emblemáticos tanques Abrams estadounidenses.

"Thank you"

Zelenski, por su parte, repitió incansablemente "thank you" (gracias), en particular por la ayuda anunciada el jueves, que incluye material de defensa antiaérea contra Rusia.

"Le aseguré al presidente Biden que nosotros en Ucrania no nos rendiremos y él me aseguró que Estados Unidos estará con nosotros el tiempo que sea necesario", dijo en un discurso el jueves por la noche.

El presidente ucraniano también quiso expresar su agradecimiento al Congreso, que actualmente debate un nuevo paquete de ayuda para Ucrania, del que algunos legisladores más conservadores no quieren oír hablar. Biden le dijo que "no hay alternativa" y que espera que el Congreso actúe con "buen juicio". Consciente del riesgo de cansancio de su gran aliado estadounidense, el presidente ucraniano advirtió por la mañana a los congresistas republicanos que su país corría el riesgo de perder la guerra si deja de recibir ayuda. "El mundo libre" "Subrayé que una victoria de Ucrania garantizaría que ni Rusia ni ninguna otra dictadura desestabilicen nuevamente el mundo libre", dijo Zelenski en X (antes Twitter). "Para ganar, debemos permanecer unidos", insistió. Pero en el Capitolio hizo frente a un campo de batalla político y financiero. De un lado está el Senado, de mayoría demócrata y donde la oposición republicana es favorable a asistir a Ucrania. Por otro se halla la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos y donde un puñado de congresistas conservadores piden poner fin inmediatamente a la ayuda a Kiev. Todo ello en medio del peligro, a partir del 1 de octubre, de una parálisis presupuestaria si unos y otros no se ponen de acuerdo al menos sobre una ley de finanzas provisional. Después de Washington, Zelenski llegó en la noche del jueves a Ottawa, en Canadá, para una visita no anunciada. El líder ucraniano se reunirá el viernes con el primer ministro Justin Trudeau y miembros de la gran comunidad ucraniana en ese país, y dará un discurso en el Parlamento. "Rendir cuentas" El ambiente que se encontró en Washington distó del de su primera visita el 21 de diciembre de 2022, meses después de que las tropas rusas invadieran Ucrania en febrero del mismo año. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, no ha escoltado al presidente ucraniano a su llegada al Capitolio el jueves, aunque sí lo ha hecho el jefe de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell. McCarthy, presionado por el ala derecha de su partido, dijo el martes que pediría a Zelenski que rinda cuentas del dinero que ya se ha gastado. Pero el republicano Michael McCaul, jefe del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, confía en que se apruebe una nueva ayuda de 24.000 millones de dólares. Pese al respaldo, la Casa Blanca declinó una petición de Kiev. El presidente Biden "decidió que no entregará (misiles) ATACMS, aunque no ha excluido esta posibilidad para el futuro", declaró su consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en una rueda de prensa. Por la noche, un ataque ruso "masivo" contra varias localidades de Ucrania causó tres muertos en Jersón, en el sur, y siete heridos en Kiev, la capital. "Rusia cree que el mundo se cansará y les van a dejar destruir Ucrania sin consecuencias", advirtió el martes en la ONU Biden, candidato a un segundo mandato en 2024.