¿Qué impacto tiene Elon Musk en el medio ambiente?

El hombre más rico del mundo está a punto de incorporarse a la Administración Trump, donde se encargará de reformar la función pública y recortar el gasto estadounidense. Esta función política, ¿es una buena noticia para el Planeta?

Ya era el hombre más rico del mundo según las últimas estimaciones. Ahora es uno de los más poderosos de Estados Unidos. Tras una decisión de Donald Trump, Elon Musk va a crear y dirigir un departamento para la eficacia de los servicios públicos. Es mucho poder, dadas sus ambiciones declaradas de hacer recortes en la administración, además de las muchas funciones que ya ocupa. En un momento en el que la COP 29 se está celebrando en Azerbaiyán, y la elección de Trump está causando gran preocupación entre los ecologistas, la creciente influencia de Elon Musk en la política estadounidense no es necesariamente una buena noticia.

El hombre más rico del mundo dirige varias empresas muy grandes. La más conocida, SpaceX, es su empresa de lanzamientos espaciales.

Musk se felicita casi a diario en su red social X por la regularidad de los lanzamientos de sus cohetes. Estos están diseñados para recuperar el mayor número posible de componentes, y los lanzadores son devueltos a la Tierra y reutilizados para no producir demasiados residuos. Un buen argumento, a pesar de la desastrosa huella de carbono del negocio de los lanzamientos espaciales. En 2021, los especialistas estimaron que un vuelo privado en cohete para cuatro personas emitía entre 200 y 300 veces más dióxido de carbono que un vuelo de larga distancia.

Y eso sin contar la rama de SpaceX que opera como proveedor de Internet, Starlink. Esta proporciona una conexión por satélite de alta velocidad, por ejemplo, al ejército ucraniano o en zonas remotas.

Estos satélites son muy numerosos y forman verdaderas constelaciones. Hasta la fecha, Starlink ha lanzado 4,000 de ellos, y la empresa tiene autorización para lanzar 12,000 en los próximos años. El proyecto cuenta con un total de 45.000, una cifra astronómica. Tantos desechos acabarán inevitablemente cayendo de nuevo a la Tierra, provocando una contaminación para la que aún no se ha encontrado ninguna solución eficaz. Además, al regresar, estos satélites se queman en la atmósfera y, según un estudio de la Universidad del Sur de California, esta combustión produce gases nocivos para la capa de ozono.

Existen los coches eléctricos Tesla. No consumen directamente combustibles fósiles, que es de lo que se trata, pero su fabricación los consume inevitablemente, y las baterías también contienen su parte de metales contaminantes. Por último, las empresas de Elon Musk también fabrican paneles solares. El multimillonario cree que se trata de una fuente de energía para el futuro. Cree que se alcanzaría un equilibrio si las energías renovables se convirtieran en la fuente mayoritaria de energía en los próximos 50 años o un siglo. Esto está muy por debajo de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero fijados por varios líderes mundiales reunidos en Bakú y recomendados por los científicos.

El caso es que el hombre forma parte de la Administración de Donald Trump, que no para de cuestionar las conclusiones de los científicos del clima. Y cuando refresca un poco, se apresura a señalar que eso es una prueba de que el calentamiento global no existe. Uno de los principales focos de los planes económicos del recién elegido presidente es la producción de combustibles fósiles, ya sea gas o petróleo. Y durante su campaña atacó regularmente a los vehículos eléctricos. Aunque dio un giro de 180 grados tras obtener el apoyo de Elon Musk, abandonando su deseo de prohibir los automóviles eléctricos. Un cambio del que Elon Musk reclama la paternidad. Pero también él ha dado algunos pasos en la dirección de Donald Trump. Autoproclamado defensor del clima desde hace años, escribió recientemente que esta batalla no debe librarse a costa de un cambio excesivo de la sociedad.