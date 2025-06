China, Rusia y Pakistán presentan resolución para pedir "un alto el fuego incondicional"

Tres países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU -China, Rusia y Pakistán- presentaron ante el organismo un proyecto de resolución para pedir "un alto el fuego inmediato e incondicional" entre Irán, Israel y Estados Unidos, según dijo este domingo ante el Consejo el embajador chino ante la ONU, Fu Cong.

Los tres países pasan por ser los principales aliados de Irán en el Consejo en este momento, y es altamente improbable que la resolución pase adelante, dado el derecho de veto con que cuenta Estados Unidos dentro del organismo.

Aun así, la resolución -que no tiene todavía fecha para votarse - utiliza un lenguaje diplomático porque pide, además del alto el fuego, "la protección de los civiles, el respeto por la legalidad internacional y volver al diálogo y la negociación".

Fu, como hizo tras él el embajador ruso, Vasili Nebenzia, condenó inequívocamente los bombardeos de Estados Unidos sobre las plantas nucleares, cosa que no hicieron ninguno de los países europeos (Francia, Reino Unido, Dinamarca, Eslovenia y Grecia).

El embajador Nebenzia fue particularmente duro al destacar "las declaraciones cínicas (de los otros países) sobre su disposición para volver a la mesa de negociaciones, como si no hubieran tenido lugar los ataques con bombas de alto calibre sobre Irán; hipócritamente, pintan a Irán como la parte que ha hecho descarrilar el proceso de negociación".

Durante la sesión, el representante iraní, Saeid Iravani, ha acusado a Estados Unidos de "hacer la guerra" a Irán "bajo un pretexto falso y absurdo". Además, ha denunciado la "flagrante agresión estadounidense", a la que Irán responderá de forma "proporcionada" cuando lo decidan las Fuerzas Armadas.

Iravani ha señalado también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por arrastrar a Estados Unidos a "otra guerra costosa e infundada" con "una violación flagrante del Derecho Internacional" por acusar a Irán de "estar a punto de lograr armamento nuclear".

"El silencio, el doble rasero y la complicidad de las organizaciones internacionales y algunos países occidentales, como Francia y Reino Unido, son igualmente condenables", ha añadido.

Por su parte, la embajadora estadounidense ante la ONU, Dorothy Shea, ha defendido la "actuación en defensa de nuestro aliado y en defensa de sus ciudadanos e intereses". "El Gobierno iraní lleva 40 años gritando 'muerte a América' y 'muerte a Israel', una amenaza constante a la paz y la seguridad de sus vecinos, Estados Unidos y el mundo entero", se ha lamentado.

Por ello ha instado a Irán a "cesar en sus 47 años de intentos de destruir el Estado de Israel, de intentar conseguir armas nucleares y atacar a ciudadanos e intereses estadounidenses para negociar la paz de buena fe por el bienestar y la seguridad del pueblo de Irán y de otros países".

Por último, Israel ha asegurado que el mundo entero debería dar las gracias al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon. "Gracias, Donald Trump, por actuar cuando tantos vacilaron", ha declarado ante el Consejo.

A quienes critican a Israel o Estados Unidos, les ha preguntado "¿dónde estaban cuando Irán enriquecía uranio mucho más allá del punto de uso civil, cuando construía una fortaleza bajo una montaña para preparar nuestro próximo exterminio?".

Danon ha subrayado que "se ha intentado la diplomacia", pero Irán "convirtió la negociación en un teatro" y lo utilizó como "camuflaje", para ganar tiempo para construir misiles y enriquecer uranio.

Irán negoció acuerdos "que nunca tuvo intención de respetar", ha asegurado. "El mundo libre le dio todas las opciones", pero el coste de la pasividad hubiera sido "una sentencia de muerte".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido de que el ataque ejecutado por Estados Unidos contra Irán "marca un giro peligroso en una región que ya se tambalea" y ha pedido actuar "de inmediato y con decisión para detener los combates y volver a unas negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní".

"Desde el comienzo de la crisis, he condenado repetidamente cualquier escalada militar en Oriente Próximo. Los pueblos de la región no pueden soportar otro ciclo de destrucción. Y, sin embargo, ahora corremos el riesgo de caer en una ratonera de represalia tras represalia", ha declarado, antes de defender que el Tratado de No Proliferación Nuclear --firmado por Irán, no así por Israel, que nunca ha confirmado su arsenal-- "es una piedra angular de la paz y la seguridad internacionales".

Por su parte, el presidente del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, que ha intervenido por videollamada, ha denunciado que los ataques tanto de Israel como de Estados Unidos han provocado "una grave degradación de la seguridad nuclear", por lo que la principal preocupación sería la contaminación química provocada por el bombardeo contra las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

En esta línea, ha advertido de que existe un "riesgo real" de una fuga radiactiva masiva en toda la región, en caso de que se produzca un ataque contra la zona de Busherh. "La escalada militar pone en peligro vidas y retrasa la diplomacia necesaria para resolver esta crisis", ha agregado.