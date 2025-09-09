×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Catar
Catar

El Consejo de Seguridad se reúne mañana de emergencia para tratar ataque israelí a Catar

La reunión ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia

    Expandir imagen
    El Consejo de Seguridad se reúne mañana de emergencia para tratar ataque israelí a Catar
    El encuentro sobre el ataque israelí a Catar está prevista a las 15:00 hora local. (FUENTE EXTERNA)

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles en Nueva York en una sesión de emergencia para tratar el ataque perpetrado por Israel en territorio de Catar, según explicaron fuentes del Consejo.

    La reunión, prevista a las 15:00 hora local (19:00 GMT) ha sido solicitada por Argelia, Pakistán y Somalia, los tres países musulmanes miembros actuales del Consejo de Seguridad, y tras ser exigida por Catar.

    El ataque israelí de este martes tuvo como objetivo una reunión de dirigentes de Hamás en la capital catarí, Doha, y causó la muerte de cinco miembros de la organización palestina, además de un agente catarí de la Policía.

    RELACIONADAS

    El primer ministro de Catar, Mohammed Bin Abdulrahman al Thani, afirmó hoy que el ataque israelí "no solo viola las leyes internacionales, sino toda moral", contra un "Estado mediador" que es sede de negociaciones formales entre Israel y el grupo palestino Hamás.

    El ataque de Israel ha sido ampliamente criticado por toda la comunidad internacional, e incluso Estados Unidos, principal aliado de Israel, ha emitido declaraciones contradictorias al respecto, lo que parece indicar que la acción no contó con su beneplácito. 

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 