Benjamín Netanyahu vuelve a reiterar que "no habrá un Estado Palestino"

Hasta el momento, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino

    Benjamín Netanyahu vuelve a reiterar que no habrá un Estado Palestino
    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. (FUENTE EXTERNA)

    El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, volvió a dejar claro este miércoles mientras prepara su viaje a Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU que "no se establecerá un Estado Palestino".

    "La vergonzosa rendición de algunos líderes al terrorismo palestino no vinculará a Israel de ninguna manera. No habrá un Estado palestino", reiteró el mandatario israelí en un mensaje difundido por su Oficina.

    Ya lo dijo también el pasado domingo, cuando llegaron los primeros reconocimientos del Estado Palestino por parte de países como Reino Unido, Australia y Canadá en víspera de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

    Hasta el momento, diez países se han sumado al reconocimiento del Estado palestino, lo que eleva a 157 el número de naciones que ya reconocen a este estado árabe, una amplia mayoría dentro de los 193 países con asiento en la ONU.

    Muchos de estos países habían dado incluso a Israel una oportunidad para retrasar el reconocimiento si cumplía ciertas condiciones: frenar su ofensiva sobre la ciudad de Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria, pero el Gobierno de Benjamín Netanyahu no cedió, sino que intensificó la guerra.

    De los diez nuevos países, tienen especial relevancia Francia y Reino Unido, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad (y como tales con derecho a veto), y parte además del G7, las siete economías más avanzadas del mundo. Estos dos países albergan a las comunidades judías más grandes de Europa y han mantenido tradicionalmente posturas cercanas a Israel

