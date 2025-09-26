Primer ministro chino advierte ante la ONU del riesgo de que vuelva "la ley de la selva"

El Primer Ministro de la República Popular China, Li Qiang, habla durante el debate general del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas para advertir sobre volver a "la ley de la selva" ( EFE/EPA/SARAH YENESEL )

El primer ministro chino, Li Qiang, advirtió este viernes ante la Asamblea de la ONU de que "si vuelve la ley de la selva", el mundo "enfrentará más derramamiento de sangre".

Discurso de Li

En su discurso ante la Asamblea General en representación del líder chino, Xi Jinping, Li subrayó que la paz y el desarrollo "son la aspiración más fuerte compartida por todos los países".

"Si vuelve la era de la ley de la selva y los débiles son presa de los fuertes (...), la humanidad enfrentará más derramamiento de sangre", sostuvo el dirigente chino, quien exhortó a la comunidad internacional a preguntarse cómo se puede "hacer frente al 'bullying' en lugar de optar por el silencio y la sumisión por miedo a los poderosos".