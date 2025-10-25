×
Donald Trump
Donald Trump

Trump inicia viaje rumbo a Asia con primer parada en Malasia

Diversos funcionarios de la Casa Blanca esperan que el mandatario sea testigo de la firma de nuevos acuerdos comerciales en la región

    Expandir imagen
    Trump inicia viaje rumbo a Asia con primer parada en Malasia
    Luego de su paso por Malasia, Donald Trump continuará su viaje con visitas a Japón y Corea del Sur. (EFE)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, partió este viernes desde Washington rumbo a Malasia para iniciar su gira asiática, donde participará en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) y se reunirá con el primer ministro, Anwar Ibrahim, el domingo.

    Trump abordó el helicóptero presidencial hacia la base donde lo espera el Air force One para iniciar su viaje que iniciará este fin de semana por Malasia.

    El mandatario estadounidense se detuvo a conversar brevemente con la prensa presente en la Casa Blanca, sin aportar detalles nuevos sobre sus objetivos en la gira.

    • Se le preguntó si espera reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, y Trump respondió "me gustaría, pero no creo que suceda en este viaje", posteriormente se despidió para abordar la aeronave.
    El republicano no quiso responder, tampoco, si en Malasia podría suceder una reunión con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca acercamientos tras el proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y por ser damnificados por los aranceles.

    La agenda del presidente

    Luego de su paso por Malasia, Trump continuará su viaje con visitas a Japón y Corea del Sur. En Japón, se reunirá con la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, para discutir inversiones estadounidenses en infraestructura japonesa.

    Su última parada será en Seúl, donde participará en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y sostendrá conversaciones con el presidente chino, Xi Jinping, para abordar cuestiones comerciales y de seguridad regionales.

    Diversos funcionarios de la Casa Blanca han adelantado que esperan que el mandatario sea testigo de la firma de nuevos acuerdos comerciales en la región.

