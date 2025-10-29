Nvidia se convierte en la primera empresa en alcanzar valoración de 5 billones de dólares

Las acciones de Nvidia subieron este miércoles más de un 4%, convirtiendo al gigante tecnológico en la primera empresa en superar el umbral de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil tras ser impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Las acciones de Nvidia, que cerraron con un avance del 5 % ayer martes, han subido más del 50 % en lo que va del año.

Este último repunte se produce poco después de que el director ejecutivo, Jensen Huang, afirmara que Nvidia espera pedidos de chips de IA por valor de 500,000 millones de dólares y anunciara planes para construir siete nuevas supercomputadoras para el gobierno estadounidense.

Además, la compañía -que ha pasado de ser un fabricante de procesadores para videojuegos de nicho a convertirse en un actor clave en el auge de la inteligencia artificial- anunció ayer la adquisición de una participación de 1,000 millones de dólares en Nokia, con el objetivo de producir equipos de telecomunicaciones para estaciones 5G y 6G, un sector que, según Huang, tiene un valor estimado de 3 billones de dólares.

Otro récord en julio

El gigante de semiconductores Nvidia se convirtió el miércoles 9 de julio pasado en la primera empresa en superar la barrera psicológica de los 4 billones de dólares en capitalización en Wall Street, impulsado por el auge de la inteligencia artificial (IA).

Poco después de la apertura de la bolsa de Nueva York, Nvidia se disparó hasta los 164,42 dólares por acción, lo que le otorgó una valoración superior a los 4 billones de dólares. Posteriormente, las acciones bajaron ligeramente y cerraron justo por debajo de ese umbral récord.

"El mercado tiene una certeza increíble de que la IA es el futuro", afirmó Steve Sosnick, analista de Interactive Brokers. "Nvidia es sin duda la empresa mejor posicionada para beneficiarse de esta 'fiebre del oro'".