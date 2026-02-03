EE. UU. anuncia un acuerdo de trasvase de agua con México tras meses de disputa

El proyecto de restauración de la Laguna Grande, en el delta del río Colorado, ubicado en el Valle mexicano de Mexicali, en una imagen del 4 de abril de 2025. ( AFP )

Estados Unidos anunció este martes un acuerdo por el que México se compromete a realizar entregas de agua al país, en el marco del Tratado de Aguas de 1944, y tras presiones del presidente, Donald Trump, quien amagó con aumentar los aranceles hacia el país latinoamericano por incumplimiento del mismo.

"México se comprometió a entregar un mínimo de 350,000 acres-pie de agua (431.7 millones de metros cúbicos) por año a Estados Unidos durante el ciclo de cinco años, brindando estabilidad a los productores agrícolas y las comunidades rurales del Valle del Bajo Río Grande", detallaron los departamentos de Estado y Agricultura de Estados Unidos en un comunicado conjunto.

El anuncio, según explica el comunicado, se produce tras una conversación telefónica la semana pasada entre Trump y su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, durante la cual ambos líderes alcanzaron un consenso en esta materia.

"Los mandatarios reafirmaron su compromiso de resolver los desafíos de larga data en la gestión del agua y apoyar a las comunidades y productores de ambos lados de la frontera", subraya el comunicado.

El pasado diciembre, Trump amenazó con imponer un arancel del 5 % a México por el incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, que regula la gestión de los ríos Colorado, Bravo y Conchos, que cruzan ambas naciones.

Contexto y consecuencias del incumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

Según el tratado, Estados Unidos debe enviar a México 1,850 millones de metros cúbicos desde el río Colorado al año, y México 2.185 millones de metros cúbicos del río Bravo en ciclos de cinco años.

EE. UU. aseguró que México también se ha comprometido a entregar un plan detallado para saldar completamente la deuda de agua acumulada durante el ciclo anterior.

Según Trump, México debe aún debe más de 986.4 millones de metros cúbicos acumulados en los últimos cinco años. El motivo del retraso es una sequía histórica en el norte de México, que ha reducido el nivel de las presas.