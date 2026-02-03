La presencia militar estadounidense en Puerto Rico aportará más de 800 millones de dólares

Se estima que la presencia militar de Estados Unidos en Puerto Rico tendrá un impacto de más de 190 millones de dólares en producción local, y 1,171 empleos. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno de Puerto Rico anunció este martes que la presencia militar estadounidense en la isla, que ha ido en aumento desde agosto pasado por las tensiones en el Caribe, aportará más de 800 millones de dólares a la economía local.

El estudio 'Impacto Económico por Presencia Militar en Puerto Rico para el Año Fiscal 2026', presentado por la Junta de Planificación, proyecta que la combinación de presupuesto operacional, proyectos de infraestructura y construcción vinculados a instalaciones militares en la isla totaliza una inversión de 832.5 millones de dólares.

También prevé un impacto económico estimado de 2,036 millones de dólares en producción local, la creación de 12,346 empleos, y 254.6 millones en salarios en Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

"El estudio confirma que la economía de defensa no solo sostiene operaciones críticas, sino que también activa cadenas de suplido, empleo y consumo con efectos medibles en sectores clave de la isla", expresó el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales.

Reinversión estratégica

Por su parte, el director del Programa de Planificación Económica y Social de la Junta, Alejandro Díaz Marrero, destacó que representa "una fase de reinversión estratégica con efectos multiplicadores en la economía local, particularmente en construcción y servicios, los renglones de mayor impacto en empleo".

En el sector de construcción y servicios, se prevé la creación de 4,912 y 5,876 empleos, respectivamente, entre directos, indirectos e inducidos.

Por ejemplo, para el Fuerte Buchanan (Guaynabo), con un presupuesto de más de 500 millones de dólares y una comunidad de aproximadamente 15,000 personas, el estudio estima un impacto de hasta 1,223 millones en producción local, y 7,415 empleos.

Los proyectos en Base Ramey (Aguadilla) y Campamento Santiago (Salinas) tienen una inversión total asignada aproximada de 81 millones y, en la primera, se estiman más de 160 millones en producción local y 986 empleos durante la fase de construcción.

Por su parte, en Roosevelt Roads (Ceiba) está prevista la modernización de servicios esenciales, incluyendo una inversión aproximada de 79 millones para rehabilitar el sistema eléctrico y completar obras de agua.

Se estima un impacto de más de 190 millones de dólares en producción local, y 1,171 empleos.

Tanto Ramey como Roosevelt Roads fueron durante los pasados meses zona de ejercicios militares por parte del Ejército estadounidense, acogiendo esta última al menos una decena de aviones de combate F-35.

EE. UU. llegó a tener once bases militares en Puerto Rico y, actualmente, la Guardia Nacional sigue utilizando Buchanan, el Fuerte Allen, la Base Aérea Muñiz y el Campamento Santiago, así como partes de las bases Ramey y Roosevelt Roads.

La remilitarización de la isla en el marco de la crisis entre EE. UU. y Venezuela ha causado controversia entre la población puertorriqueña, que ha protagonizado varias protestas frente a las bases desde que comenzaron las maniobras.