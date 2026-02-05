Es falso que María Corina Machado aparezca en una fotografía junto a Jeffrey Epstein

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla en una rueda de prensa en Washington (EE. UU). ( EFE/ OCTAVIO GUZMÁN )

Es falso que María Corina Machado aparezca en una fotografía junto al condenado pederasta Jeffrey Epstein, pese a que así lo afirman usuarios en redes sociales que comparten un montaje realizado a partir de una imagen publicada en 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la que no figura la opositora venezolana.

Mensajes en redes sociales como Facebook y X muestran una supuesta fotografía en la que aparece Epstein sentado junto a cuatro personas, entre las que supuestamente se encuentra Machado.

Las publicaciones aseguran que la instantánea fue tomada en Nueva York, Estados Unidos, en el año 2002.

"Ya va... ¿Es María Corina Machado, la que aparece con Jeffrey Epstein, Abigail Wexner y el magnate multimillonario de las ventas minoristas Leslie Wexner? (sic)", comenta un usuario.

La foto se comparte a propósito de la publicación por parte del Departamento de Justicia de EE. UU. de una nueva tanda de documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, entre los que se encuentran 180,000 imágenes.

Hechos: La imagen en la que aparece la líder opositora junto a Jeffrey Epstein fue alterada digitalmente, como lo prueba la fotografía original, en la que no figura Machado, y diferentes indicios de uso de inteligencia artificial (IA).

Una imagen alterada artificialmente

En primer lugar, una búsqueda inversa de imagen conduce a la fotografía original, publicada en diciembre de 2025 por diversos medios de comunicación que reseñaron una liberación de documentos vinculados al caso Epstein.

Una comparación con el material viralizado evidencia que la imagen fue manipulada. En el registro original no se ve a la líder opositora, solamente a Epstein sentado junto a tres personas, dos de ellas identificadas por medios estadounidenses como el empresario Les Wexner y su esposa Abigail Wexner.

Esta fotografía aparece bajo el número de referencia EFTA00003434 en la librería Epstein, la plataforma en la que el Departamento de Justicia de EE. UU. ha publicado los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, quien falleció por suicidio en una cárcel de Manhattan en 2019.

Indicios de manipulación

Al comparar en detalle ambas imágenes se evidencian diferentes inconsistencias que constatan la manipulación del contenido, como la forma en las manos de Les Wexner y el cambio en la dirección de la mirada de Abigail Wexner.

Por otra parte, en el contenido viralizado cambia el rostro de las personas que están en segundo plano, así como la ubicación de las barandas que sostienen unas carpas que aparecen al fondo de la escena.

En conclusión, es falso que María Corina Machado aparezca en una fotografía junto a Jeffrey Epstein. La imagen que circula en línea es un montaje hecho a partir de una foto publicada en 2025.