EE. UU. califica de "trágica" la condena a 20 años contra magnate de medios de Hong Kong

Estados Unidos criticó el lunes la sentencia de 20 años de prisión impuesta por un tribunal de Hong Kong contra el magnate de los medios de comunicación Jimmy Lai, y pidió a Pekín su liberación de forma inmediata por razones humanitarias.

"La decisión del Tribunal Superior de Hong Kong de condenar a Jimmy Lai a 20 años es un desenlace injusto y trágico para este caso", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

"Demuestra al mundo que Pekín está dispuesto a llegar a extremos para silenciar a quienes defienden las libertades fundamentales", añadió Rubio, quien pidió también la puesta en "libertad condicional por motivos humanitarios" del magnate de 78 años.

La sentencia

Un tribunal hongkonés condenó este lunes a dos décadas de prisión al magnate de los medios tras declararlo culpable de conspiración con fuerzas extranjeras y de publicar material sedicioso, en una jornada marcada por fuertes medidas de seguridad en la ciudad, reacciones internacionales y críticas de organizaciones de derechos humanos.

El Tribunal Superior impuso la pena tras un proceso sin jurado ante tres jueces designados para causas de seguridad nacional.

El juicio comenzó en diciembre de 2023 y se prolongó 156 jornadas de vista. Otros ocho procesados, seis exdirectivos de Apple Daily y dos activistas, recibieron entre seis y diez años de cárcel.

Detenido por primera vez en 2020 tras la imposición por parte de Pekín de la Ley de Seguridad Nacional, Lai fue declarado culpable en diciembre de 2025.

La causa se ha convertido en el caso de mayor perfil desde 2020 y en un símbolo de la transformación política y jurídica de Hong Kong tras las protestas de 2019, con el cierre de medios críticos, la disolución de organizaciones civiles y reformas que han reducido los espacios de disenso.

La familia de Lai denuncia un deterioro acelerado de su salud en prisión, si bien las autoridades penitenciarias aseguran que recibe atención adecuada.