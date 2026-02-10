Carney corrige a Trump su desinformación sobre el nuevo puente que unirá a EE. UU. y Canadá

El primer ministro Mark Carney escucha al presidente estadounidense Donald Trump mientras habla durante una foto grupal en la Cumbre del G7, el lunes 16 de junio de 2025, en Kananaskis, Canadá. ( FUENTE EXTERNA )

El primer ministro canadiense, Mark Carney, habló este martes con Donald Trump para corregir la desinformación del presidente estadounidense sobre el puente internacional Gordie Howe que está siendo construido para conectar las localidades de Windsor (Canadá) y Detroit (EE. UU.).

Carney declaró que en su conversación explicó a Trump "que Canadá pagó por el puente" más de 4,000 millones de dólares estadounidenses y que, en contra de lo que el presidente dijo el lunes, en su construcción se han utilizado materiales y personal estadounidense.

"Hay acero de EE. UU. Y trabajadores de EE. UU. participaron en este proyecto y lo construyeron. Es un gran ejemplo de la cooperación entre nuestros países", señaló el primer ministro a Trump, quien el lunes dijo que impediría la apertura del puente.

"Además, la propiedad es compartida entre el Gobierno de Canadá y (el estado de) Míchigan", añadió.

El primer ministro canadiense también declaró que "esto se va a resolver" y que el puente permitirá el comercio y el turismo entre los dos países.

Carney añadió que Trump solicitó que su embajador en Canadá, Pete Hoekstra, y que es de Míchigan, participe para "suavizar" las conversaciones sobre el puente. "Fue una conversación positiva".

El líder canadiense concluyó que también trató con Trump sobre el partido que este martes disputarán las selecciones femeninas de Canadá y EE. UU. de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos. "Y por supuesto, vamos a ganar", concluyó.

Las declaraciones de Trump

De forma inesperada, Trump declaró el lunes que impedirá la apertura del puente Gordie Howe y citó una serie de falsedades.

"No permitiré que este puente se abra hasta que Estados Unidos reciba una compensación completa por todo lo que le hemos dado y, además, hasta que Canadá trate a Estados Unidos con la justicia y el respeto que merecemos", escribió el mandatario en Truth Social, donde también anunció el inicio "inmediato" de negociaciones entre ambos países.