Supervisor de la DEA arrestado y acusado de conspiración para sobornar y fraude de visas

Meliton Cordero, supervisor de la DEA en RD, está acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas. ( FUENTE EXTERNA )

Meliton Cordero, agente especial supervisor de la Administración para el Control de Drogas (DEA), fue arrestado ayer en Washington D.C. y acusado en una denuncia presentada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en relación con su participación en un esquema de soborno y fraude de visas estadounidenses, anunció la fiscal federal Jeanine Ferris Pirro.

"El pueblo estadounidense le confió a este individuo el fiel cumplimiento de sus funciones y la representación del gobierno estadounidense en el extranjero como líder dentro de la DEA", declaró la fiscal federal Jeanine Pirro. En cambio, se le acusa de haber violado la ley, malversado esta confianza especial y socavado las prioridades migratorias del Presidente. Este comportamiento por parte de cualquier funcionario del gobierno es inaceptable y no será tolerado.

Cordero, de 47 años, ha estado asignado durante seis años a la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Está acusado de conspiración para cometer soborno y fraude de visas. Según los documentos de la acusación, Cordero presuntamente aceptó miles de dólares a cambio de ayudar a extranjeros a obtener una visa de no inmigrante que les permitiría visitar Estados Unidos temporalmente.

"Las presuntas acciones no reflejan a los miles de profesionales de la DEA que sirven honorablemente a diario desmantelando organizaciones criminales transnacionales y protegiendo a las comunidades nacionales e internacionales", declaró el administrador de la DEA, Terrance Cole. "Mantenemos firmes nuestro compromiso con el profesionalismo, la transparencia y el estado de derecho".

Más de un centenar de visas

En un caso descrito en los documentos de la acusación, Cordero se reunió con un extranjero y le proporcionó un pasaporte y una visa que le permitían viajar a Estados Unidos a cambio de dinero en efectivo. Durante su asignación en la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, Cordero tramitó al menos 119 solicitudes de visa, al menos una de las cuales presuntamente fue fraudulenta, a menudo asesorando a las personas en la preparación de su entrevista de visa con funcionarios consulares estadounidenses.

Está siendo procesado por la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

Una denuncia es un documento que explica los cargos contra un acusado. La denuncia no constituye prueba de un delito. Todos los acusados en casos penales se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.

Este caso está siendo investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional - Oficina Local de Newark e Investigaciones de Seguridad Nacional - Santo Domingo, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas (DEA).

