Fallece el reverendo Jesse Jackson, destacado activista por los derechos civiles en Estados Unidos

Muere Jesse Jackson a los 84 años. El reverendo y líder histórico de los derechos civiles en Estados Unidos fue dos veces candidato presidencial. ( EFE )

El reverendo Jesse Jackson, veterano activista por los derechos civiles, ministro bautista y dos veces candidato presidencial, falleció este martes a los 84 años, según informó su familia.

Mensaje de la familia tras el fallecimiento

"Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia, sino también para los oprimidos, los que no tienen voz y los marginados de todo el mundo", escribió la familia de Jackson en un comunicado publicado en el perfil del reverendo en Instagram.

"Lo compartimos con el mundo y, a cambio, el mundo se convirtió en parte de nuestra familia extendida", indicó.

Inspiración

Agregó: "Su inquebrantable creencia en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas, y les pedimos que honren su memoria continuando la lucha por los valores que él guió", agrega la nota.