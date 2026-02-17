Justicia de EE.UU. retrasa al 26 de marzo segunda audiencia de Maduro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump tuvieron fuertes enfrentamientos verbales antes de que se diera a conocer la operación secreta que terminó con el mandatario venezolano en una prisión de Nueva York. ( EFE )

La justicia estadounidense postergó del 17 al 26 de marzo la próxima audiencia del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una corte federal de Nueva York.

El motivo de esta solicitud de aplazamiento, presentada con el consentimiento de la defensa del expresidente y concedida por el juez encargado del caso, es que la fiscalía alega "problemas de planificación y logística", sin especificar más detalles.

En su primera comparecencia ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura en una operación militar estadounidense en Caracas, Maduro, de 63 años, se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó ser un "prisionero de guerra".

Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también comparecerá ante el tribunal el 26 de marzo.

Maduro, que gobernó Venezuela entre marzo de 2013 y enero de 2026, fue sustituido de forma interina por la que fuera su vicepresidenta desde 2018, Delcy Rodríguez.

La captura en Caracas

Maduro, llegó el sábado 3 de enero a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Luego fue trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

Acusado formalmente en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ese sábado hizo pública una acusación sustitutiva en ese mismo tribunal, afrontará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

El arribo histórico EE. UU.

Maduro descendió esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó aNueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña.

El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.

