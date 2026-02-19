Congresistas forzarán voto en Cámara Baja de EE. UU. sobre planes de Trump de atacar Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln junto con su grupo de combate a aguas de Oriente Medio y ha ordenado el envío de otro más, el USS Gerald R. Ford (en la imagen), para presionar a Irán. ( EFE/ U.S. NAVY )

Dos congresistas, uno republicano y otro demócrata, afirmaron este jueves que forzarán una votación la semana que viene en la Cámara Baja de Estados Unidos sobre los posibles planes de un ataque en Irán del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según varios medios, el Ejército estadounidense está preparado para atacar a Irán este mismo fin de semana.

Aunque Trump no ha tomado una decisión definitiva al respecto, la noticia ha alarmado a varios legisladores, que recordaron que la Constitución del país otorga al Congreso -y no solo al presidente- el poder de declarar la guerra.

"Según nuestra Constitución, el Congreso debe votar (para autorizar) una guerra. El representante Ro Khanna y yo forzaremos que esa votación ocurra en la Cámara Baja lo antes posible", escribió Thomas Massie, congresista republicano conocido por sus posturas críticas dentro de su partido, esta madrugada en su cuenta oficial de X.

Massie citó un mensaje en la misma red social de su compañero Khanna, un legislador demócrata que informaba de que planeaba forzar "la semana que viene" un voto sobre una resolución que obligue a contar con la aprobación del Congreso antes de intentar cualquier ataque contra Irán.

"Me metí en política para acabar con la guerra de Irak. No voy a dejar que Trump inicie una guerra desastrosa sin que el Congreso vote antes para pararla", afirmó Khanna.

Resolución de poderes de guerra

Ambos congresistas citaron la resolución de poderes de guerra de 1973, que concede al Congreso el poder de aprobar cualquier ataque estadounidense en el extranjero que no esté declarado formalmente como una guerra.

Sin embargo, casi todos los presidentes de EE. UU. de las últimas décadas han ignorado esa resolución, citando su poder como comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, y algunos han optado por pedir en cambio al Congreso autorizaciones limitadas para el uso de la fuerza, como la que sirvió de base para la guerra de Irak en 2002.

Massie y Khanna ya impulsaron una resolución similar sobre Irán en junio de 2025, después de que Trump ordenara ataques contra tres instalaciones nucleares en el país, pero ese texto fracasó en el Senado estadounidense.

Trump también actuó sin el visto bueno del Congreso en la operación de enero para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y en ese caso, el intento de aprobar una resolución en el Congreso sobre el tema fracasó asimismo en el Senado.

Los activos aéreos y navales en Oriente Medio han aumentado en los últimos días hasta el punto de que el Pentágono está listo para atacar Irán este fin de semana si así lo decide Trump, de acuerdo con las cadenas CNN y CBS y el diario The New York Times.

La operación se llevaría a cabo junto a Israel y consistiría probablemente en una intervención prolongada que duraría semanas, de acuerdo con fuentes oficiales consultadas por el medio especializado Axios.