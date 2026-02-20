Trump dice que impondrá un arancel global del 10 %

Vista de plataformas de carga en DP World Caucedo, una de las principales terminales logísticas por donde salen la mayoría de los productos dominicanos hacia Estados Unidos y otros países. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que firmará una orden para imponer un arancel global del 10 % bajo la Sección 122 de la ley de comercio de 1974, que otorga al mandatario el poder de imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15 %, después de conocerse hoy la decisión del Tribunal Supremo que invalida la mayoría de sus gravámenes.

Contexto de la decisión

La medida se produce en un momento crítico para la administración de Trump, que ha enfrentado múltiples desafíos legales en torno a sus políticas comerciales. La decisión del Tribunal Supremo representa un revés significativo para el presidente, quien ha defendido sus aranceles como una forma de proteger la economía estadounidense.

Implicaciones del arancel global

Con la firma de esta nueva orden, Trump busca reafirmar su control sobre las políticas comerciales y responder a las preocupaciones sobre la competencia desleal en el mercado internacional. Este arancel del 10 % podría tener un impacto considerable en las relaciones comerciales de Estados Unidos con otros países, así como en los precios de los productos importados.