Trump considera "profundamente decepcionante" el fallo del Supremo contra sus aranceles

El presidente de EE. UU., Donald Trump, calificó de "profundamente decepcionante" y de "decisión terrible" el fallo de este viernes de la Corte Suprema, que declaró que el mandatario se extralimitó en los poderes de emergencia invocados para imponer gran parte de sus gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

"Este era un caso importante para mí, más como símbolo de seguridad económica y nacional", dijo Trump en una comparecencia ante la prensa horas después de conocerse la decisión con una clara mayoría del Supremo (6-3), en uno de los mayores reveses para la agenda del republicano en su segundo mandato.