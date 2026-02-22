Aerolíneas de Canadá y EEUU cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte El Mencho

El caos se hizo presente en varios estados de México luego que el Ejército matara al narcotraficante El Mencho. ( FUENTE EXTERNA )

Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses cancelaron el domingo decenas de vuelos a destinos en México tras disturbios relacionados con una operación militar en la que murió el capo Nemesio Oseguera, un importante jefe narco.

Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en comunicados separados la cancelación de vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y también a Manzanillo.

Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México.