Aerolíneas de Canadá y EEUU cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte El Mencho
Algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México
Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses cancelaron el domingo decenas de vuelos a destinos en México tras disturbios relacionados con una operación militar en la que murió el capo Nemesio Oseguera, un importante jefe narco.
Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en comunicados separados la cancelación de vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y también a Manzanillo.
- Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México.