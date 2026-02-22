×
Aerolíneas de Canadá y EEUU cancelan decenas de vuelos a México por violencia tras muerte El Mencho

Algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México

    Varias aerolíneas estadounidenses y canadienses cancelaron el domingo decenas de vuelos a destinos en México tras disturbios relacionados con una operación militar en la que murió el capo Nemesio Oseguera, un importante jefe narco.

    Las aerolíneas estadounidenses United, Southwest y Alaska, así como las canadienses Air Canada y WestJet/Sunwing, anunciaron en comunicados separados la cancelación de vuelos a Puerto Vallarta, Guadalajara y también a Manzanillo.

    • Varias compañías precisaron que algunos aviones tuvieron que dar la vuelta cuando ya estaban en ruta hacia México.
      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.