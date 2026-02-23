Trump ya considera realizar ataque masivo en Irán para expulsar del país a sus líderes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante la Cena de Gobernadores en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU. ( EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL )

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha indicado a sus asesores que si la diplomacia no logra que Irán ceda en el desarrollo de su programa nuclear, considerará un ataque mucho mayor en los próximos meses para expulsar a sus líderes políticos, informó The New York Times.

El diario, que cita fuentes informadas sobre las deliberaciones de la Administración Trump, recuerda que Estados Unidos e Irán tienen previsto reunirse en Ginebra el próximo jueves para lo que parecen ser una negociaciones 'in extremis' para alcanzar un acuerdo sobre el desarme nuclear iraní.

Sin embargo, Trump ha estado sopesando varias opciones de acción de Estados Unidos si las negociaciones fracasan.

Decisiones definitivas

Aunque no se han tomado decisiones definitivas, según los asesores consultados por el Times, Trump se inclina por llevar a cabo un ataque inicial en los próximos días con el objetivo de demostrar a los líderes iraníes que deben estar dispuestos a renunciar a la capacidad de fabricar un arma nuclear.

Para estos ataques, los objetivos que se están considerando abarcan desde la sede del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán hasta las instalaciones nucleares del país y el programa de misiles balísticos.

Si estas medidas no convencen a Teherán para que cumpla las exigencias de EE. UU., Trump declaró a sus asesores que dejaría abierta la posibilidad de un ataque militar a finales de este año con el objetivo de derrocar al ayatolá Ali Jameneí, el líder supremo.

No obstante, existen dudas, incluso dentro de la Administración, sobre si ese objetivo se puede lograr únicamente con ataques aéreos.

Y, entre bastidores, ambas partes están considerando una nueva propuesta que podría crear una vía de escape al conflicto militar: un programa de enriquecimiento nuclear muy limitado que Irán podría llevar a cabo únicamente con fines de investigación y tratamientos médicos.

No está claro si alguna de las partes estaría de acuerdo, según el diario, pero la propuesta de última hora se produce cuando dos grupos de portaaviones y decenas de aviones de combate, bombarderos y aviones de reabastecimiento se están concentrando a una distancia de ataque de Irán.