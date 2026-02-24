EE. UU. se reúne en Ginebra con Rusia y China para hablar del control del armamento nuclear

Delegaciones de Rusia y Estados Unidos han mantenido en Ginebra una reunión para tratar diversos asuntos, entre ellos la posibilidad de emprender negociaciones para un nuevo tratado de control de armas nucleares. ( EFE/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT )

Delegaciones de Rusia y Estados Unidos han mantenido en Ginebra este lunes una reunión para tratar diversos asuntos, entre ellos la posibilidad de emprender negociaciones para un nuevo tratado de control de armas nucleares, según confirmaron este martes a EFE fuentes diplomáticas.

A este encuentro seguirá una reunión entre Estados Unidos y China, indicaron las fuentes, directamente involucradas en estas conversaciones.

En la primera reunión se abordaron "varios temas", pero se habló en particular sobre cómo dar continuación a los esfuerzos de desarme nuclear tras la expiración del denominado New Start o Start III (Tratado de Reducción de Armas Nucleares Estratégicas) entre Rusia y EE. UU., que rigió desde 2010 hasta el pasado 5 de febrero.

Desde ese momento quedaron sin efecto los límites que regulaban los arsenales de ambos países, que concentran el 87 % de las armas nucleares que existen en el mundo, en particular en lo relativo al número de armas estratégicas o desplegadas.

La reunión en Ginebra entre Rusia y EE. UU. es la primera que se ha producido sobre este asunto y se celebró por iniciativa de Washington, y por el momento no se ha convenido una nueva reunión, indicaron las fuentes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado públicamente que quiere "un tratado nuevo, mejorado y modernizado", tras considerar que esta es una mejor opción que haber prorrogado un acuerdo que -desde su punto de vista- estaba siendo violado de forma regular.

Sin embargo, la posición expresada por EE. UU. es que ese nuevo tratado no solo debe incluir a este país y a Rusia, sino también a China, pues afirma que esta potencia ha multiplicado su arsenal nuclear de forma secreta y que esto representa igualmente una amenaza para la estabilidad mundial.

"Paridad" estratégica

En una reunión este lunes en Ginebra de la Conferencia de Desarme, el único foro de gobiernos en el que se aborda esta cuestión, el subsecretario adjunto de la Oficina de Control de Armamento y No Proliferación de Estados Unidos, Christopher Yeaw, sostuvo que el arsenal nuclear chino podría alcanzar "paridad" estratégica frente al estadounidense o el ruso en un plazo de cuatro o cinco años,

Para Estados Unidos, la ausencia de China era el "principal defecto" del Start III.

China ha señalado que por el momento no está considerando entrar en negociaciones de este tipo.

Varios países que no poseen armamento nuclear han pedido en la Conferencia de Desarme, que se encuentra en pleno periodo de sesiones, que se negocie un nuevo tratado y que éste incluya a todos los países nucleares, como Francia y el Reino Unido, así como a India, Pakistán y Corea del Norte, que no forman parte del Tratado de No Proliferación (TNP).

Se ha pedido también que incluya a Israel, que no ha reconocido oficialmente tener armas nucleares y tampoco participa en el TNP.

La India cuenta con 180 ojivas almacenadas, Pakistán con 170, Corea del Norte 50 e Israel 90, según datos del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri).