Bill Gates reconoce aventuras amorosas pero niega implicación en delitos de Epstein

Bill Gates, cofundador de Microsoft, se disculpó con el personal de su fundación por sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein al admitir que manchó el nombre de la asociación, aunque se desvinculó de los delitos que pesan sobre el fallecido magnate.

"Pido disculpas a otras personas que se han visto involucradas en esto por el error que cometí", afirmó Gates, en una reunión pública de su fundación según una grabación a la que accedió The Wall Street Journal.

El cofundador dijo que "fue un gran error pasar tiempo con Epstein" y se disculpó por llevar a ejecutivos de la Fundación Gates a reuniones con el delincuente sexual.

Gates reconoció haber tenido aventuras con dos mujeres rusas que tuvieron contacto con Epstein pero que, según dijo, no formaban parte de su red de víctimas.

"No hice nada ilícito. No vi nada ilícito", confesó.

El cofundador aseguró que las imágenes, publicadas recientemente junto al resto de documentos vinculados con el caso, en las que aparece junto a mujeres cuyos rostros fueron tapados, corresponden a fotos que Epstein le pedía que se tomara con sus asistentas tras las reuniones.

"Para que quede claro, nunca pasé tiempo con las víctimas, las mujeres que lo rodeaban", añadió.

El cofundador de Microsoft declaró en una entrevista a Nine News Australia publicada hace unas semanas que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes.

Cronología y contexto de las reuniones entre Gates y Epstein

En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.

Gates negó todas las acusaciones y planteó que quizás el delincuente sexual intentaba atacarle porque esos correos nunca se enviaron.

Aun así, reconoció que siguió reuniéndose con él hasta 2014, mucho después de que se declarara culpable de solicitar los servicios sexuales a una menor en 2008 y de que su mujer expresara preocupación por sus lazos.

"Sabiendo lo que sé ahora, es cien veces peor, no solo por sus delitos en el pasado, sino porque ahora está claro que su mal comportamiento era continuo", afirmó al personal.