El dueño del barco del incidente en Cuba afirma que se lo robaron en Florida

Imagen ilustrativa del barco que fue atacado por fuerzas cubanas y dejó cuatro muertos la noche del miércoles. El propietario dice que fue robado en un muelle de los Cayos de Florida. ( FUENTE EXTERNA )

El dueño del barco estadounidense involucrado en el incidente en Cuba que dejó cuatro muertos afirmó que se lo robaron en Florida, además de cuestionar la versión de La Habana sobre el operativo, según reportaron este jueves medios locales.

El hombre, quien nació en Cuba y no se identificó por privacidad, contó al influencer Eliecer Ávila de Miami que le sorprendió saber que su embarcación estuvo involucrada en el operativo del miércoles en la isla porque, aseveró, "un muchacho" que trabaja en su compañía robó el bote.

"Esto nos cogió totalmente de sorpresa porque al muchacho nosotros lo conocemos como una persona noble, callado, tranquilo", indicó en un audio que también difundió Univision.

"No conocemos todavía si el muchacho que se robó el bote está muerto, está vivo, eso está completamente en investigación, ahora no sabemos nada", añadió el hombre, quien describió el vehículo como un "barco pesquero doméstico" en lugar de una "lancha rápida".

El propietario es un hombre de 65 años que reportó el vehículo como robado desde un muelle de los Cayos de Florida una vez que las autoridades lo contactaron tras el incidente del miércoles, según reportes de Fox News y News Nation, que citaron fuentes de las agencias de seguridad.

Por ahora, no lo consideran sospechoso dentro de la investigación, aunque agentes del FBI se presentaron a una casa en la zona metropolitana de Miami para conversar con él, de acuerdo con filiales locales de Telemundo, NBC y ABC.

Dueño afirma es un barco de su familia

El cubano cuestionó la versión del Ministerio del Interior (Minint), que el miércoles reportó cuatro tripulantes muertos y seis heridos en un operativo porque el barco no obedeció cuando le pidieron el alto en aguas territoriales y disparó a la embarcación policial cubana.

"El barco de lo que pasó allá en Cuba es un barco de la familia de nosotros, es un barco totalmente familiar, ni es una lancha rápida", sostuvo.

"Es un barquito de pesca. ¿Aquello para qué decirte? Eso es jugar pelota con un balón y tú bateando con una tabla. Eso es un abuso, lo que hicieron", agregó.

La búsqueda de la embarcación de matrícula FL7726SH arroja en los registros públicos de Florida que es un barco de 1981, con una longitud de 24 pies o 7,31 metros.

El incidente provocó un nuevo choque entre Washington y Cuba, donde el presidente Miguel Díaz-Canel aseguró este jueves que su país se defenderá de "cualquier agresión terrorista", mientras el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, avisó el miércoles que su país responderá en consecuencia.

Rubio y legisladores de Florida han pedido una verificación independiente de lo ocurrido en Cuba.

Por ejemplo, Roberto Azcorra Consuegra, a quien el Gobierno de Cuba incluyó entre los seis heridos del operativo, aseguró que está en Estados Unidos y que no participó en ese hecho.