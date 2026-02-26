EE. UU. ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares por dos capos del Cartel de Sinaloa

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles, considerados capos de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves recompensas de hasta diez millones de dólares por información que conduzca a la captura de dos capos del narcotráfico vinculados al poderoso Cartel de Sinaloa.

Los narcotraficantes buscados son René Arzate García, alias La Rana, y su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles, considerados capos de la plaza de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, para el Cartel de Sinaloa, catalogado como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Ambos están acusados de narcotráfico en el Distrito Sur de California desde 2014 y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Contexto y consecuencias del narcotráfico en la frontera

Según la agencia antidrogas DEA, La Rana y Aquiles han controlado conjuntamente el área de Tijuana durante los últimos 15 años manteniendo su autoridad mediante la violencia.

De acuerdo con el Gobierno estadounidense, los hermanos son figuras clave en el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha causado una grave crisis de opioides en Estados Unidos y que Trump catalogó como "arma de destrucción masiva".

El anuncio de esta recompensa se produce menos de una semana después del operativo del Ejército mexicano apoyado por la inteligencia estadounidense que derivó en la muerte en Jalisco del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado del país.

La DEA indicó las ofertas de recompensa de este jueves están autorizadas por el Secretario en virtud del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, en inglés), que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la delincuencia transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia.

"Si usted tiene información, comuníquese con la DEA por teléfono (WhatsApp y Signal) al +1-858-298-5670, al identificador de Threema: PTJ4HS3J, o por correo electrónico a la dirección MFSinaloaTipLine@dea.gov. Si está fuera de Estados Unidos puede ponerse en contacto con la embajada o consulado de Estados Unidos más cercanos. Si se encuentra en Estados Unidos, también puede comunicarse con la oficina local de la DEA", precisó el Departamento en su comunicado.

Aseguró además que todas las identidades de los informantes se mantienen "estrictamente confidenciales", y aclaró que los funcionarios y empleados del Gobierno no pueden optar a recompensas.