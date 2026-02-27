"Nada justifica la asfixia de una población entera", dice ONU DDHH por sanciones a Cuba

La crisis cubana, con la falta de combustible, tiene un alto impacto en el ingreso de divisas y la compra de alimentos. ( EFE )

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció este viernes el impacto de las restricciones impuestas por Estados Unidos a Cuba, "que han empujado al país al borde del colapso", criticando que "nada puede justificar la asfixia de una población entera".

"En Cuba, la larga crisis económica se ha visto agravada por las recientes restricciones de EE.UU. al acceso al combustible, que han empujado al país al borde del colapso", dijo Türk en la 61ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

El alto comisionado mencionó que en la isla "niños con cáncer están muriendo sin medicamentos ni tratamiento" y que "las mujeres embarazadas luchan por conseguir la comida y la atención que necesitan".

"Sean cuales sean los objetivos de estas sanciones y aranceles, nada puede justificar la asfixia de una población entera", zanjó Türk.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU ya señaló hace unos días que el bloqueo estadounidense incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, además de provocar el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua en la isla.

A principios de esta semana EE.UU. dio dos pasos para quitar un poco de presión a su bloqueo petrolero a Cuba facilitando la exportación de petróleo y derivados por parte de empresas estadounidenses a miembros del sector privado en la isla.

Sin fuentes de divisas

Sin combustible, Cuba enfrenta una escasez casi total de divisas. Los vuelos cancelados y la imposibilidad de que los hoteles operen con normalidad en los últimos años han reducido drásticamente el ingreso de turistas.

El año pasado solo llegaron 1.8 millones de visitantes extranjeros.